MARINA TUCAKOVIĆ UCENJIVALA MIRU ŠKORIĆ! Pevačica priznala šta se desilo pre dosta godina, "ČUPALA SAM KOSU SA GLAVE"

"Tokom cele karijere imala sam ozbiljne lomove " - između ostalog otkrila je Mira Škorić

Pevačica Mira Škorić otpevala je mnoge hitove koji se i danas slušaju na svim mestima, a ona je posle 30 godina otkrila da je za jednu pesmu bila ucenjena da je otpeva.Mira je tada bila na početku svoje karijere a na albumu su joj radili pokojna Marina Tucaković, Futa i Zlaja. Međutim, oni su joj napisali pesmu zbog koje je, kako kaže, čupala kosu sa glave i nikako nije želela da je otpeva.Međutim, da ih nije poslušala danas bi se mnogo kajala.

"Bilo je to 1991. godine kada su album radili Marina, Futa i Zlaja. Nisam htela da snimim pesmu 'Zašto nosiš prsten moj', čupala sam kosu sa glave. Marina me je ucenila i rekla da ako je ne snimim neću dobiti nijednu pesmu", rekla je Mira u emisiji "Milizam".Mira se zatim dotakla svog teškog perioda i bolesti sa kojom se borila."Tokom cele karijere imala sam ozbiljne lomove. Mene je snašla ta užasna boleština i o tome ne volim da pričam... Teško mi je i samo kada se setim tog perioda kada sam imala četiri operacije na onkologiji, kada mi je život visio o koncu, s pitanjem da li ću ikada moći da pevam, pa sve te medijske pauze koje su išle uz to... Najgore mi je bilo što su mnogi iz mog okruženja, neki mediji, pa čak i prijatelji i kolege mislili ma nema ništa od nje, dosta je i pevala", rekla je Mira, a onda dodala:

Autor: Pink.rs