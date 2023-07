'TRI BABE SU PALE PREKO MENE!' Eva Ras otkrila kako je zadobila povredu koja joj je izazvala UNUTRAŠNJE KRVARENJE! (FOTO)

Eva Ras objavila je na Fejsbuk profilu da je na snimanju doživela nezgodu, navodeći da su "ili loše glumice ili loši ljudi" kad su "mogle tako da unakaze staricu od 83 godine".

Ovim povodom oglasila se glumica koja je objasnila da su 3 glumice pale preko nje na jednom snimanju, usled čega su je povredile toliko da je dobila unutrašnje krvarenje.

- Sada sam dobro, ali mogla sam i da poginem. Napravile su stampedo na 3 kvadratna metra i pale su preko mene. Tri babe. Pa na zdravog čoveka da padnu tri osobe, mora nešto da mu se desi. I nisu prekinule snimanje! Mogla sam da ostanem mrtva. Da li to što nisu prekinule snimanje kad su pale na mene znači da me vole?! Ne, ponašale su se najnormalnije. I još su statiste okrivile, nazivale su ih majmunima. Pa, kako da ne budem ljuta? - kaže Eva za Telegraf.rs.

- To je velika kolegijalnost među glumcima. To je sve odvratno. Samo vi pišete da smo kao porodica, a to je daleko od toga - dodala je glumica.

Na pitanje o kome je reč, o kojim glumicama, rekla je to "nikada neće reći".

- Neću ništa da kažem. To je pojava i nije važno kako se zovu. Meni nije važno. Nisu vredne toga da im pomenem imena. Da one nađu babu od 83 godine da je maltretiraju - istakla je Eva.

Na pitanje da li je reč o nekim mlađim glumicama, kazala je:

- Gde je žena od 50 godina mlada?! Mladost ima rok trajanja i nije venčna, ali da je mržnja protiv starosti, to je svakako. Događaji su strašni da nije važno kako se zovu, nego šta se događa na snimanjima. Ista je atmosfera kao u gradu. Kriv je taj koji je žrtva, nema tapije na bol... Zato sam objavila. Na setu je isto kao i na ulicama Beograda i srpskih gradova. Seje se mržnja i ne možete normalno funkcionisati. To što se događa u gradu, događa se i na poslovima.

- To je bilo u utorak 18. a tek sam u nedelju imala slobodan dan. Stolica mi je bila crna kao katran! Imala sam krvarenje u crevima... To nije došlo samo od sebe. Je*ena politička situacija se prenosi na sve naše sfere i poslove, ušla je u svaki segment našeg života - kazala je za kraj Eva, nakon čega se zahvalila na pozivu i prekinula vezu.

Autor: M.K.