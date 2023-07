JOVANA JEREMIĆ RASKRINKAVA! Nalepila koleginici etiketu ELITNE PROSTITUTKE, sve obelodanila JAVNO!

Haos u najavi!

Voditeljka Jovana Jeremić nekoliko puta govorila je o prostituciji, a jednim povodom to je uradila i kad je gostovala u emisiji "Magazin IN" kod Sanje Marinković.

Ona je govorila u emisiji o tome kako je srela ženu koja se bavi elitnom prostitucijom.

- Danas se napada samo elitna prostitucija. Ja nemam problem sa tim da znam da je neko elitna prostitutka, ako kaže i deklariše se. Imam problem sa tim da neće da se deklariše, glumi neku damicu, a znamo da je zvezda suterena i podruma noći političara. Idu tako i sa političarima i mnogim drugim uticajnim ljudima, to nije sporno ali treba da znamo ko su.

- Sanja, ti poznaješ mnoge. Meni se jedna skoro javila na jednoj proslavi, na koncertu na kom sam bila, ne mogu da kažem koja je, ona trenutno ide sa jednim od moje drugarice, ja to znam ali ne smem da kažem mojoj drugarici. Jeste voditeljka, ali srećom nije na ovoj televiziji. Voditeljka je i to poznata - rekla je Jovana u emisiji "Magazin IN".

