Mnogo se pisalo i pričalo o odnosu pevačica Ivane Nikolić, Sanje Vučić i Ksenije Knežević tokom trajanja grupe Hurricane, a naročito nakon što su izašle iz ovog muzičkog sastava. Svaka je otpočela solo muzičku karijeru, a upoređivanja od strane fanova i dalje traju.

Na pitanje da li joj smetaju insinuacije da se njih tri sada takmiče jedna protiv druge, Ivana kaže:

- Velika greška od početka projekta “Hurricane” je ta što nas ljudi toliko upoređuju. Svaka od nas je individua za sebe, posebna, kao takva i svaka od nas ima svoj stil. Danas se svaki dan izbacuju pesme i to što je Sanja izbacila pesmu sedam dana pre mene, nema nikakve veze. Šta to znači, da ja sad ne treba da izbacim ceo mesec pesmu zato što je Sanja izbacila pre sedam dana? To su totalne budalaštine. Nema potrebe za takvim upoređivanjem u bilo kom smislu. Da li je to vizualizacija, da li su to pesme, nema potrebe za tim. Svaka od nas je krenula solo i radi onako kako najbolje misli da treba i mislim da nema potrebe za tim upoređivanjem. Koliko pesama na dnevnom nivou izađe, ne takmičimo se Sanja i ja, šta više podržavamo jedna drugu. I Ksenija je izbacila pesmu, izbacuje uskoro novu. Ja se takmičim sama sa sobom. Ja sam takva osoba. Nisam neko ko pomno gleda šta drugi ljudi rade, volim da pogledam da se inspirišem ali da se upoređujem i da jutim nečiji uspeh ili bilo šta stvarno gledam sebe. Od prvog dana kada smo se rastale gledam samo šta ću ja i kako ću - priča Ivana, a na pitanje zbog čega međusobno nisu pružile podršku i izreklamirale pesme svojih koleginica, Ivana kaže:

Ja ih reklamiram konstantno tako što imam njihove pesme u svom repertoaru. Bolja reklama od toga ne postoji. Kada ceo klub zapeva njihove hitove, veruj da je bolja reklama nego na Instagramu.

Ivana je takođe priznala koliko su joj se finansije promenile otkako više nije u grupi, već je samostalni izvođač.

Iskreno, više sam zarađivala u grupi, zato što ja ulažem i sve što zaradim uložim u sledeću pesmu i spot. Mnogo toga ljudi i ne znaju da ja pripremam, a sve to naravno košta. Kada sam stojiš iza sebe naravno da sve košta. Iskreno meni je drago zbog toga i uopšte ne žalim dinara za nešto za šta mislim da će me predstaviti u sve boljem i boljem svetlu. Svačiji trud se uvek isplati na ovaj ili onaj način.

Autor: pink.rs