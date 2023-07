Zorica Marković, Neca i Peca Lazić, zajedno sa svojim roditeljima, Ana Ćurčić i njen momak Aca Bulić, kao i Zoričin sin Ilija, izašli su na večeru u jedan prestonički restoran, te su zajedničku fotografiju objavili na društevnim mrežama, a potom su komentari samo počeli da se nižu.

Neki su stava da je to normalno i zdravo druženje ljudi koji su zajedno boravili i delili, kako vole to zadrugari da kažu, "zadnji" komad hleba devet meseci, dok su neki stava da je sve ovo samo dokazivanje, a nas je zanimalo kakav stav o ovoj situaciji ima Ivan Marinković, kog smo i upitali za komentar.

Kako gledaš na to što su Zorica, Ana, Aca, Neca, Peca i njihovi roditelji izašli na večeru?

- Užas! Koja budala može da se slika i druži da bi se nekome dokazivao? Bolje da su ćutali! Da se razumemo, ja nemam ništa protiv njihovog druženja, i dalje mislim da je to usiljeno druženje koje smo mi, taj čuveni donji dom, spojili. Nemam ništa protiv toga. Najviše mi tu bode oči taj lažni sjaj koji su prikazli, mislim da su se istalili svi za tu večeru. Ja znam da je Aca Bulić džek, to sigurno znam, ali ako nije možda platio, mislim da su se ovi svi istalili. Nekako mi je sliku iskrivio Aca tu, on je beogradski mangup, čovek koga svi poznaju i uvek se kretao u boljim društvima. Nekako mi ne ide Aca Bulić sa Necom, Pecom, njihovim kevom i ćaletom, da se ne naljuti niko... Ali ne ide mi. A ovo kada budu videli, spojiće ih još više, sada će zajedno da žive!

Kako gledaš na to što je u jučerašnjoj emisiji Lepi Mića kiptao od besa zbog te večere, a s druge strane saznao je šta je Julijana pričala za Zoricu pre samo deset meseci?

- Svi smo se godinama u rijalitiju svađali, ali postoji neki određeni vremenski period da se stvari malo stišaju, smire... Isključujem to što imam s Miljanom i Marijom, tu nas dete spaja, tu treba čovek neke stvari da zaboravi zbog deteta. Među nama, zadrugarima, to ne bi trebalo baš tako lako da ide, s obzirom na to da je ta Zorica gađala Necu šoljom na početku "Zadruge", to je bilo pre samo devet meseci, nazivala ga katastrofalnim imenima. To što Mića, ja i ostali pričamo u emisijama, to sve njima ide u prilog. To su ti mozgovi, kada budu gledali ovaj snimak ili čitali intervju, njih će to još više da spoji. Znam šta je Juca pričala za Zoricu, šta je Zorica pričala za njih, užas i katastrofa, to je njihov život.

Da li misliš da posle devet meseci mogu da se promene mišljenja kao što su se kod njih promenila?

- Ne mogu... Oni su nas optuživali što se družimo, a Mića i ja se znamo godinama. Sa Mikicom se ne družim, idem da se slikam, ali imamo normalnu konekciju nakon "Zadruge", da li će to u nešto ozbiljnije da preraste... Posetim ja njega, on mene, to tako funkcioniše. Ne funkciniše sve "ad hock" i po svaku cenu.

Da Ana nije ušla, da li biste ti i Zorica "Izdržali" da budete u "normalnom" odnosu?

- Zorica bi uvek našla neku žrtvu tog tipa, nešto što bi je odvojilo, da može da pokaže to svoje pravo, da ne kažem drugo lice. Moralo bi da dođe do tog sukoba. Verujte mi da će vrlo brzo sve da nestane, to druženje. Mislim da ih mi i dalje održavamo ovakvim intervjuima.

Autor: N. Ž.