TAKI NA IVICI NERVNOG SLOMA ZBOG BILALA! Prinuđen da Majinog bivšeg prijavi policiji: Smeće jedno, nemam mira od njega!

Dok se Maja Marinković odmara u Crnoj Gori, njen bivši dečko Bilal Brajlović navodno ne prestaje da opseda njenu porodicu.

Kako prenose domaći mediji, Taki Marinković, starletin otac je u velikim problemima, jer kako ističe, Bilal ne prestaje da pronalazi načine da se vrati njegovoj ćerki.

Taki ističe da Bilal preko tajnih poruka, što preko fanova i Instagram stranica, pokušava da dođe do Maje, ali je Marinković ubeđen da ovog puta njegova ćerka neće pokleknuti pred njegovim pokušajima.

- To je obična ljiga od čoveka, smeće, pa vi niste svesni šta taj mali radi. On je u stanju da proda i rođenu majku, da bi došao do Maje. To su poruke, pozivi, sa Instagrama, poruke, fanovi, mole Maju da se pomire, mene da ih spojim, to je strašno. Pa nije moja ćerka igračka za takve jeftine budale kao taj mali dripac. Ja mira nemam, meni telefon non-stop zvoni, nego što se više ni ne javljam, neću da mu dam na značaju - započeo je Taki izlaganje, pa dodao:

- Ukoliko se ovo nastavi, ja ću slučaj prijaviti policiji, ja mu stvarno ne želim zlo, samo neka se okane mene i moje porodice, naročito moje ćerke, jer Maja neće preko svega što je uradio i kako ju je maltretirao, na šta ju je terao, prisiljavao.

