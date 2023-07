MILIĆ VUKAŠINOVIĆ OPERISAN! Ovo je njegova prva izjava, a evo čega mora da se ODREKNE! Život mu se iz korena menja!

Čuveni roker Milić Vukašinović (73) pre nekoliko dana hitno je primljen u Urgentni centar zbog bolova u nozi, zbog čega je imao operaciju.

On se sad prvi put javno oglasio posle teške operacije, a na Tviteru je pokazao i kako sad izgleda.

- Stigao iz pakla sa obe noge, ali bez cigareta! Posle 62 godine besomučnog pušenja sa besomučnim uživanjem, j**i ga, avaj, ne mogu jare i pare! - naveo je Milić Vukašinović.

- Pozdrav svima, uživajte sa merom, a ne k'o ja! - dodao je muzičar na Tviteru.

Njegova supruga Suzana se pre dva dana oglasila i istakla da je njegova operacija bila jako riskantna.

- Trpeo je jake bolove i mislio je da će to proći samo od sebe. Ja sam insistirala da on uradi kolor dopler što je on i uradio i tada mu je ustanovljena aneurizma koja je mogla da eksplodira svakog trenutka. Da se to desilo znate kakav bi bio ishod. Leva noga ga je bolela od kolena prema članku - rekla je ona tad i dodala:

- Rešio je da se sam leči, kao većina ljudi na Balkanu što je loše za bilo koga. Ja sam bila izričita da mora da ide na lekarsko pregled. Da nisam sve zakazala on nikad ne bi ni otišao. Kao dete kad odvedete. Bila sam jako zabrinuta za situaciju koje se odigravala sa njim.

- Operisan je prekjuče i bilo je jako riskantno. Operacija je bila složena I pretila je opasnost da mu amputiraju nogu. Bila sam van sebe i zvala sam raku Marića i Pericu Stojanovića. Oni su se zaista zauzeli da se pronađe rešenje. Možete misliti da kako bi se on osećao da ostane bez noge. Operacija je trajala oko četiri sata. Bio je u šok sobi i na respiratoru - rekla je ona tom prilikom za "Kurir", pa zaključila:

- Mi sad imamo drugi problem. On mora da prestane da puši ako hoće da živi i da poživi. Sada ja radim sa doktorima na tome da on ne sme da ustaje da bi išao da puši.

Autor: N. Ž.