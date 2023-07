'TO JE NEVIĐENA GLUPOST!' Mikica Bojanić za Pink.rs progovorio o odnosu s Anom Ćurčić i Ivanom Marinkovićem, pa otkrio da li mu je stigla TUŽBA od Nece! (VIDEO)

Otvorio dušu o svim aktuelnim temama!

Pevač i bivši zadrugar Mikica Bojanić za Pink.rs govorio je o sukobima koji su potresali Belu kuću, kao i o svađama i prepirkama koje su se nastavile napolju, te je rpogovorio i o tužbama.

- Odlično je bilo na odmoru, ništa lepše nego s porodicom. Bili smo u Crnoj Gori malo, pa u Šibenik. Tamo je ženina familija - otkrio je Mikica na samom početku intervjua, a onda progovorio o skukobima Ivana Marinkovića i Miljana Vračevića.

- Miljan stalno misli da neko ima nešto protiv njega. Utripovao je da smo protiv njega. Ja se s Ivanom čujem i bili smo bliski unutra. Ja ne idem protiv Miljana zbog njega, da nekoga provociram. Ne želim da se mešam u to što je između njih. Da li će da tuži, to je njegova stvar - poručio je Bojanić i otkrio da li mu je stigla tužba od Nenada Lazića Nece, budući da je on rekao da će tužiti sve pripadnike takozvanog donjeg doma.

- Nisam dobio nikakvu tužbu, to je glupost neviđena. Ako dobijem tužbu, izaći ću na sud. Mislim da bi trebalo da ti sukobi ostanu u Zadruzi. Gornji i donji dom je napravljen u rijalitiju. Bilo je situacija da se s Mićom nisam slagao, pa posle idem dalje. Oni su se okupljali da bi bili jači. Mi smo se istinski družili i to je cela priča - otkrio je Mikica i progovorio o Ani Ćurčić i Mileni Kačavendi.

- Ona je kompletno kontradiktorna sa Zvezdanom u priči. Sama kuma i sve što je pričala vezano za njen život. Ona je imala taj gard. Ja sam saglasan da je kontradiktorna - rekao je pevač, a na pitanje da li bi pevao kod Zorice Marković i Ace Bulića u kafani, ako ga pozovu, poručio je:

- Što da ne bih pevao kod Zorice i Ace u kafani. Muzika je muzika.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: Pink.rs