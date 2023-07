MONIKA JUKIĆ BRILJIRALA NA SCENI ''PINKOVIH ZVEZDICA''! Žiri poručio da je imala FENOMENALAN nastup, a samo OVO im je zasmetalo!

Kabare na sceni!

Jedan od najzanmljivijih nastupa u emisiji ''Pinkove zvezdice'' danas je imala trinaestogodišnja Monika Jukić iz Splita koja je donela pravi kabare na sceni!

Ona je pevala pesmu Candice Glover ''I who have nothing'' i osvojila svih pet stolica, iako se Tijana u jednom trenutku zbunila misleći da peva na francuskom!

Nemoj da se brineš ništa, ti si dobila pet glasova i prolaziš dalje, složili su se svi.

Imala si feneomenalan nastup, odlično si pevala... Nije to toliko do izgovora engleskog, već zato što si malo nazalno pevala, rekao je Sergej Ćetković, a Angelina je dodala:

Malo si oštra u nekim rečima, jedino je to bio problem, ali je sve ostalo bilo top, složila se Angelina.

Autor: Pink.rs