'CILJ MI JE DA DOBIJEM GREMI!' Didi Janković progovorila o novom biznisu i velikim poslovnim planovima, pa otkrila da li je istina da je finansira muž!

Posvećena poslu u potpunosti!

Pevačica Dijana Didi Janković pred premijernim kamerama otvorila je vrata svog kozmetičkog salona i tom prilikom progovorila o novom biznisu, muzičkim poduhvatima i velikim planovima, ali i podršci koju ima od svog supruga.

- Oduvek sam želela da se bavim lepotom i negom žena, nisam mogla da stignem od turneja, putovanja, ali se našla prilika... Sve je skupo, potrudila sam se da sve bude ekskluzivno. Želim da moji pacijenti uživaju. Imam najstručniji tim u zemlji, moja doktorka ima preko 50 diploma. Ja se puno negujem, ulažem u svoj izgled - rekla je Didi Džej u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' i dodala:

- Biće radno, onda idemo u Njujork u studio. Čeka me mnogo događaja koje treba da posetim - kaže pevačica i dodaje:

- Puno mi znači podrška supruga i porodice. Ne sviđa mi se kako se predstavlja u medijima, da je stariji 20 godina od mene, da samo on zarađuje... Mi smo dugo zajedno, delimo sve na pola i sve je naše, isto kao i on zarađujem, trudim se. Nije tačno da me on finansira. To nije zaista tako. Trudim se da zarađujemo zajedno, sve delimo. Cilj mi je da jednog dana dobijem Gremi nagradu. Radim na tome, baš naporno. Ja sam veliki radnik i borac, bitno mi je da svaki dan radim bez obzira na sve. Isplatilo mi se, evo vidite dokle sam došla do sada. Na početku mi je bilo nezgodno, imam mnogo fanova i to mi baš znači - poručuje Didi.

Autor: Pink.rs