Otvorila dušu!

Pevačica Dragica Radosavljević Cakana pred premijernim kamerama govorila je o tome koliko joj znači život van gradske gužve, a onda se prisetila i svojih muzičkih početaka, kao i pokojnih kolega, a otkrila je i koliko joj teško pada situacija na Kosovu i Metohiji.

- Ja volim što živimo u Sremčici, iako imamo stan na Vračaru, tamo malo vremena provodimo. Ne bih menjala moje dvorište ni za šta - rekla je Cakana na samom početku i dodala:

- Ja planiram tematski solistički koncert. Ispada da publika dolazi da bi se iznenadila gostima. Tu će biti poznati pevači - kaže pevačica i otkrila kakvo mišljenje ima o Lepoj Lukić, kao i koliko joj je pomogla tokom karijere.

- Lepa je moja kraljica. Počela sam sa Lepom Lukić, zahvaljujući Lepoj sam počela da se bavim ozbiljnom muzikom na taj način. Igrala sam rukomet i mislila sam da će moj put biti drugačiji, ali izgleda da je ovo moj put. Naša saradnja se dogodila sasvim slučajno. Ona je tražila muški vokal da peva na njenim koncertima, to je bio moj drug, Ivan iz bivše grupe Legende. On nije mogao da ide, pa je mene pozvao, ja taj honorar ne bih mogla u nekoj firmi da zaradim ni za tri meseca. Lepa je najduhovitija žena koju ja poznajem na svetu, umela je da poštuje nas mlađe pevače, da nas odvaži na neki način. Lepa je neko kome sam ja od srca zahvalna što sam u ovim vodama - poručila je Cakana, a onda se osvrnula i na odnos s pokojnom Usnijom Redžepovom.

- Usnija je neko zahvaljujući kome sam ja počela da pevam uopšte. Ona je na jednom nastupu bila iznenađena da ja tako pevam, a nisam angažovana. Ona i Šele su me prijavili za takmičenje. Slave kod nje su bile najlepše slave na svetu. Dolazili su trubači, bilo je igre... U Beogradu sam bila, mislim da je ona otišla pre vremena, najtužnije je bilo to što je i njena prijateljica umrla od raka. Tužno je to kad gubite nekoga tako. Toliko je hitova imala ta žena. Ona je meni uvek bila nekako posebna, i jeste bila posebna. Za Džeja sam bila potpuno šokirana, s njim sam jako puno radila. Usnijin i Merimin odlazak me je jako pogodio, pa i Šabanov, to su ljudi s kojima sam ja bila bliska - rekla je Cakana i osvrnula se na situaciju na Kosovu i Metohiji.

- Žao mi je svega ovoga što se dešava i naravno da sam zbog toga tužna i nesrećna. Velika je moja žal za tim narodom dole. Verujem u našu diplomatiju i nadam se da će sve to rešiti - rekla je pevačica.

Autor: M.K.