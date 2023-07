'U ZATVORU SAM BIO VIŠE PUTA, TAMO SAM POČEO DA JEDEM BORANIJU' Evo kako je Relja Crni Cerak provodio dane na robiji! ŠOK DETALJI!

Relja Despotović, poznatiji kao Seksi, nekoliko godina unazad objavljuje velike hitove koji na Jutjub kanalu broje milionske preglede.

On je sada po prvi put ispričao stvari koje do sada nismo znali o njemu i njegovom privatnom životu. Kako je objasnio, od njih četvorice koji čine grupu „Crni Cerak“, on je jedini koji se pojavljuje javno i predstavlja njih.

Mladi reper je bez dlake na jeziku progovorio o svemu što je činilo njegov život pre nego što je stekao popularnost, te otkrio kako se osećao iza rešetaka.

- U zatvoru sam bio više puta zbog društveno korisnog rada, imao sam neke drugare iz kraja koji su bili u zatvoru, jednog smo gledali sa prozora, drugi je meni upao u sobu, treći je bio sobu pored, a četvrti nam je stigao treći dan. Ja to nisam doživeo kao nešto loše. Tamo sam počeo da jedem boraniju i pasulj, mada zavisi koji je kuvar tamo, naučio sam ih. Mislim da sam najviše voleo kada stignu makarone i meso, ugojio sam se 15 kilograma - izjavio je Relja.

Autor: M.K.