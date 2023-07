MEŠTANI SKUPLJAJU NOVA ZA OBNOVU! Kuća u kojoj je odrastao čuveni Toma Zdravković se RASPADA, plafon je pao, a evo kakvo je stanje unutra!

Rade na obnovi!

Meštani Pečenjevaca počeli su samostalno da renoviraju rodnu kuću legende narodne muzike Tome Zdravkovića, koju planiraju da pretvore u muzej, a od gradonačelnika opštine Leskovac dobili su 50.000 dinara za obnovu.

- Uspeli smo da zamenimo krov krajem prošle godine. Meštani su samo skupili novac. Tada je i gradonačelnik dao 50.000 dinara. I tu se zaista stalo. Za našu ideju da od doma Tome Zdravkovića napravimo muzej potrebno je mnogo para. Moram da priznam da sam razočaran da se niko nije javio da nam barem da savet kako da to uredimo. A o pevačima, koji su napravili silne karijere na Tominim pesmama, a koje smo molili da nam doniraju određena sredstva ili pomognu u marketingu, ne želim ni da pričam. Niko od njih se nije odazvao - rekao je Staniša Cvetanović, predsednik Udruženja “Pečenjevce centar sveta” i inicijator cele “Tomine priče”, ali i vlasnik istoimene kafane u ovom mestu.

Tomin dom oronuo je u prašinu i pokriven delovima srušenog plafona.

- U dnevnoj sobi, barem po mojoj zamisli, ne bi trebalo da se dira ništa. Tu bi ubavili još nekoliko Tominih odela, i priznanja. U hodniku bi se nalazio njegov klavir, za koji nam je Tomina žena Gordana obećala da će ga dati kada muzej bude bio pri kraju. Ipak, potrebna je ozbiljna sanacija plafona iznad kuhinje i spavaće sobe - dodaje on.

Turiste, koji skoro svakodnevno dolaze u njegovu kafanu, kaže, nerado uvodi u kuću, baš zbog takve situacije.

- A verujte, dolazi ih na stotine. Organizovano. Iz raznih krajeva Srbije. Samo da bi posedeli kafani koja nosi Tomino ime, a nalazi se u mestu gde je on odrastao. Pre nedelju dana smo imali organizovanu turu gostiju iz Makedonije, a, evo, već sutra su nam se najavili gosti iz Rume - navodi Cvetanović.

U Turističkoj organizaciji Leskovac kažu da pružaju podršku meštanima sela da obnove dom svog poznatog meštanina.

- Zašto se do sada o tome nije razmišljalo i na tome radilo, ja zaista ne znam. Ipak, svesni smo činjenice da Pečenjevce zaslužuje da ima muzej Tome Zdravkovića, u njegovoj kući, kao što to recimo ima Zoran Radmilović i mnogi drugi velikani kulturnog i estradnog života iz prošlog veka širom zemlje. I to jeste neverovatni turistički potencijal Leskovca i okoline koji bi trebalo iskoristiti - ističe direktor Turističke organizacije Nebojša Kocić.

- Ne možemo u ovom trenutku uraditi mnogo zbog nerešenih imovinskih odnosa na tom placu. Naslednika je mnogo. Gradonačelnik je obećao da će obezbediti potreban mobilijar, osvetljenje i sve što je potrebno za uređenje dvorišta, samo kada se za to budu stvorili uslovi - navodi izvor iz kabineta prvog čoveka Leskovca koji zahteva anonimnost.

Pečenjevčani se raduju završetku ovog projekta i željno ga očekuju.

- Kada bi uspeli sve to da završimo barem do naredne Tomine godišnjice, verujte, Pečenjevce bi zaista postalo centar sveta - zaključuje Cvetanović.

