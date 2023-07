ISPLIVALA ''ZAKOPANA'' TAJNA DEVEDESETIH! Kraljicu splavova su svi jurili, povukla se u ILEGALU, a njena VELIKA LJUBAV bio je baš Luka Bojović!

Danijela Vranić i Luka Bojović bili su u tajnoj vezi devedesetih godina, o čemu je Kurir prvi pisao.

Iako se mislilo da je njena najveća ljubav bio Aleksandar Vuksanović, sa kojim je snimila i duet "Niko kao ti", istina je ipak malo drugačija.

Naime, muškarac broj jedan u njenom životu pre folkera bio je jedan od najopasnijih ljudi podzemlja, koji je krajem novembra deportovan iz Španije u Srbiju, posle deset godina provedenih u tamošnjem zatvoru.

Interesantno je i to da se Danijela sa estrade povukla upravo pre deceniju.

- Bila je to velika ljubav i strast. Upoznali su se slučajno. Ona je odlepila kada ga je videla. Tada je Luka bio opasan, moćan i jak, a ona popularna u gradu. Svi su želeli nju, a ona njega. Krili su da su vezi iako se to po beogradskoj čaršiji znalo. Volela ga je baš jako, koliko se sećam, nikoga kao njega i nije volela. Dolazio je na njene nastupe, imao je posebno mesto. Često su bili u velikom društvu, pa niko nije mogao da poveže da su zajedno. Retko ko zna ovu informaciju, samo mali broj ljudi, a i prošlo je dosta vremena od tada. Njih dvoje vode drugačiji život - ispričao je naš izvor.

Iako se nedavno šuškalo da se Vranićeva vraća u velikom stilu na muzičku scenu, od toga zasad nema ništa.

- Nema šanse da se ona vrati na estradu. To je za nju prošlost. Izbegava javni život. Tu je ona u Beogradu, u svom stanu. Naravno, ide kod roditelja, ali više je u prestonici. Trudi se da bude neupadljiva. Uvek je u opuštenom izdanju. Videli smo da se i Luka vratio u Srbiju i da izbegava javni život. Po tome su slični. Znate te generacije, kao što su bile, teško da će se ikada ponoviti. Tada su se znali neki kodeksi i, kao što vidite, čak i emotivni život su čuvali samo za sebe, pa je samo mali broj ljudi bio upućen u to. Sada je to totalno drugačije - završava naš izvor.

Podsetimo, u avgustu prošle godine pisali smo o tome da se Vranićka propila zbog Lukasa.

- Mnogo ga je volela. Teško je podnela kada je on otpočeo vezu sa Sonjom. Tad je počela i da pije, a onda se i ugojila. To je baš uticalo na nju. Mislim da ga nikada nije prebolela. Tada se ulenjila, onda je došlo i do onog skandala sa policijom. Sve je to uticalo na nju da prelomi i da se povuče iz javnosti - ispričala nam je prijateljica.

O tome je pisao i folker u svojoj autobiografiji.

- Pre trećeg braka, sa Sonjom, koja je bila i ostala moja najveća ljubav, još dve žene zaslužuju da o njima nešto napišem. To su Ksenija Pajčin i Danijela Vranić, dve izuzetne žene. Lepe, pametne, nežne, a pritom duboko nesrećne jer su ostale neostvarene i u poslu i u privatnom životu. Danijela je prava diva, žena sa stilom. Sigurno jedna od naših najboljih pevačica. Zašto nije uspela? Više je volela da sedi u kući i čeka da se nešto dogodi bez njenog učešća. A to je nemoguće. Stvorila je nerealnu sliku o sebi, pa je doživela da uspeju mnogo lošije pevačice od nje - naveo je Lukas u knjizi "Ovo sam ja".

