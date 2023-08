Sinoćnji gosti voditelja Darka Tanasijevića u emisiji "Narod pita" bile su drugoplasirana superfinalistkinja Ana Ćurčić, kao i Žana Omnia, te smo sa Omniom porazgovarali pre početka same emisije.

Na samom startu ona nam je otkrila da li se odmorila na letovanju sa svojom ćerkom Irinom, kao i Markom Markovićem, svojim momkom.

- Mogu ti reći da jeste, ali nisam nešto preterano odmorna, s obzirom da sam ustala u sedam i bila ceo dan na nogama po ovom toplom danu, ali ću se odmoriti u emisiji - rekla je Omnia, te je na pitanje kako je bilo sa Markom, rekla:

- Meni je letovanje bilo u službi deteta, udovoljavala sam njoj, ali naravno da smo uspli da nađemo slobodan termin za nas. Nismo se naravno viđali svaki dan, ali za tih 25 dana smo itekako proveli vreme zajedno. Kod mene ljubav cveta - rekla je Žana.

Kada je reč o komentarima zadrugara da je Marko koristi zbog nečega ili da je pak, sa njom, zbog novca, Žana je istakla da te budalaštine, kako je rekla, više i ne sluša.

- Ja te budalaštine stvarno više ne mogu ni da slušam, mene ne može da iskoristi niko živ na ovome svetu, samo samu sebe mogu da iskoristim. Meni Marko prija, prija mi vreme koje provodim s njim i dokle god je tako ja ću raditi onako kako meni odgovara i prija - rekla je ona.

Kako je večeras gošća sa Anom, sa kojom je imala sukobe u Beloj kući, iako su u samom početku bile u korektnim odnosima, zanimalo nas je da li će pružiti ruku jedna drugoj, kao i da li postoji šansa da izglade odnose.

- Ne, nismo se videle, ovo je prvi susret nakon "Zadruge". Nas dve nismo prijateljice, bile smo u korektnim odnosima, sad smo, valjda na "ćao, ćao". Ja ni sa kim nisam u svađi, ko je sa mnom, to me ne zanima. Ja svakome pružam ruku, nemam razloga da se bavim mržnju i oslobođena sam od tog vida energije...Ja nesuglasice nemam ni sa kim, niti ih imam sa Anom Ćurčić, jednostavno ne dozvoljavam da mi se neko obraća na način na koji se ja ne obraćam njemu, a to je podizanje tona ili autoritet neki. Ja nisam devojčica ili klinka, ja sam ostvarena žena u svakom smislu - rekla je Žana.

Autor: N.B., N. Ž.