Večerašnja goćša voditelja Darka Tanasijevića u emisiji "Narod pita", pored Žane Omnie, jeste i drugoplasirana superfinalistkinja Ana Ćurčić.

Pre samog početka emisije, ekipa portala Pink.rs porazgovarala je sa njom o akutelnim dešavanjima, kako oni vole to da kažu, "napadima donjeg doma", kao i o njenom odnosu sa Žanom Omniom.

Bili ste svi na večeri, Neca, Peca, njihovi roditelji, ti i Aca Bulić. Ivan je rekao da je donji dom vas okupio i da ste vi namerno izašli da biste njima dokazali neke stvari, kako to komentarišeš?

- Je l' moguće da je Ivan prvi?! Čula sam da je rekao da smo se dogovarali kolikoo ćemo da podelimo račun i da je to sigurno Bulić platio. Ne komentarišem, to je njegovo mišljenje. On misli da mi i dalje živimo rijaliti, taj "gornji i donji dom". Mi smo se super proveli, oni su došli u Beograd, ugostili smo ih. Nema veze sa pričom uopšte iz rijalitija, nego sa jednim lepim druženjem.

Je l' si ispratila gostovanje Lepog Miće, koji je kada je saznao šta je Julijana pričala o Zorici Marković na početku "Zadruge", kako je on reagovao?

- Nisam ispratila. Ne znam ništa vezano za to, ali onda možemo i Miću podsetimo na neke njegove ranije sezone, pa da mu zapušimo usta. Toliko o tome. Ovim je dovoljno.

Da li si tužila Ivana Marinkovića?

- Juče sam se videla sa advokatom, tako da će brzo on sve to dobiti, jesam naravno, stojim iza svega što sam rekla, samo mi je dao malo više materijala. Mi sve čekamo kada ćemo da zatvorimo tužbu, međutim on opet gostuje i opet nešto priča što ne bi trebalo. Ne znam kako se tako pametan čovek ne opameti, šta treba da kaže i kada, tužba se sprema...Žena mu je, ima pravo, ona neće popiti tužbu, ja sam na strani žena.

Kada sumiramo sve, da li bi Lepi Mića drugačije postupao sa tobom da kada si ušla u "Zadrugu" da si se pridružila njemu i tražila njegove savete?

- Naravno da bi. Ne znam kako bih to nazvala, mogu samo da ostanem pri tome da bi naš odnos bio drugačiji i da bi cela ta priča išla u drugom smeru, ne što se mene tiče, nego što se tiče Miće. Ali, Bože moj, ja sam sa Zoricom sve izgurala, hvala još jednom na tome.

Neki su komentarisali da je on opsednut tobom, smatraš li da jeste?

- Smatram da je opsednut, ali ne u tom smislu u kom oni pričaju. Opsednut?! Pa ne, mislim da on tako priča da bude u žiži, da izlazi po portalima, neka radi to, mene baš briga.

Ana je takođe otkrila kako će teći njen susret sa Žanom s obzirom na sukobe u Beloj kući, kao i da li postoji šansa da pruže ruku pomirenja jedna drugoj, a sve to možete saznati u video-prilogu u nastavku.

Autor: S. Z., N. B. , N. Ž.