RASTA OTKRIO DETALJE O PROSLAVI MALE TARE! Reper tvrdi da Ana ove godine NEĆE ORGANIZOVATI ćerkin rođendan, a evo i zbog čega!

Stefan Đurić Rasta nalazi se na crnogorskom primorju, gde vredno radi, a sad je progovorio o nastupima, ali i ćerkici Tari, koju je dobio u kratkom braku sa pevačicom Anom Nikolić.

- Jako volim da budem u Crnoj gori, već godinama sam tu. Volim more i morski sam čovek. Gledam da sklopim i posao i odmor u jednom. Bio sam na plaži malo pre, ne izbegavam javne plaže, ali dugo sam ovde i znam neke lokacije na koje odlazi manji broj ljudi - rekao je reper, a onda je spomenuo i ćerku Taru i zašto je nije poveo.

- Ja sa njom uvek odvajam neko posebno vreme, tako će biti i ovog leta. Ići cemo pred kraj leta zajedno na more, ovo je jako dinamično za nju. Nedostaje mi to more - istakao je Rasta i dodao:

- Trudim se da budem iskren, dosledan, nemam neke promene. Ja imam kod nje neko poštovanje i razgovaramo na drugarskom na nivou.

On se dotakao i njenog rođendana i rekao zbog čega će ga on organizovati ove godine.

- Ove godine je na mene palo da to organizujem, prošle godine je to organizovala Ana. Imam mogućnost da se pojavim sa letnje turneje tu - rekao je muzičar.

