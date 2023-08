ŠOK! Dve godine LAGAO da ide u Poljsku, a sve vreme bio u njenom stanu! Poznati pevač VARAO suprugu sa koleginicom iz benda!

Već godinama Jelena i Zoran Živanović iz grupe “Zana” uživaju u skladnom braku, međutim početak njihove veze pratio je skandal.

Naime, Žika je pre je Jelene bio u braku sa Verom, sa kojom ima ćerke Tamaru i Mariju. Vera je svojevremeno za domaće medije izjavila da je Žika započeo vezu sa Jelenom dok su njih dvoje još bili u braku.

"Svake večeri legnem čiste savesti i čistog obraza, a moj bivši muž i njegova sadašnja žena – ne verujem. On nije hteo da javno prizna da me je dve godine lagao kako ide u Poljsku, a bio je u njenom stanu u Strahinjića bana. Neću da komentarišem čoveka koji je lagao mene i našu decu. Ljudi koji poznaju mene i mog bivšeg muža znaju istinu. Ne moram nikome ništa da objašnjavam. Čak i ljudi koji me ne poznaju mogu da pročitaju vaše novine i sve će im biti jasno", otkrila je Vera u intervjuu za "Scandal!".

Vera je bez ustručavanja ogolila dušu i priznala koliko je ogorčena na bivšeg muža i njegovu sadašnju suprugu, koja je kako tvrdi bila čest gost u njihovoj kući.

"Ne želim da polemišem sa njima dvoma jer ni po moralu, ni po obrazovanju, ni po vaspitanju nisu mi ravni. To su ljudi koji su zaslužili jedno drugo. Našla krpa zakrpu. Zar da polemišem i komentarišem ženu koja je bila u vezi i sa našim kumom Radovanom? Isto što je uradila njemu, njegovoj ženi i sinu Nikoli, uradila je i meni i mojoj deci.", objasnila je.

Žika je jednom prilikom govorio o počecima svoje ljubavi sa koleginicom.

- Stvarno smo se izborili! Na tom putu najteže je bilo zaštititi one koji ništa nisu krivi, one koje ostavljaš. Sa ove distance mislim da smo kroz buru prošli dobro i da brod sada mirno plovi.

Jelena i Žika su svadbu organizovali u tajnosti 2008. godine. Ceremoniji su prisustvovali samo najbliži članovi porodice i prijatelji, ali među njima nije bilo Žikinih ćerki iz prvog braka.

- Naš brak je nestandardan. Pošto smo i u poslu i privatno stalno zajedno, volimo sitne radosti. Nas dvoje smo počeli kao prijatelji, tako da je kompromis bio neminovan. Kad smo uplovili u bračno-ljubavne vode, već smo se dobro iskalili - pričala je Jelena.

