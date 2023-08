'AKO PUKNE ZA 2 MINUTA SI MRTAV': Milić Vukašinović otvorio dušu o jezivoj bolesti zbog koje je zamalo IZGUBIO NOGU!

Legenda rok scene otkrio sve o zdravstvenom problemu koji ga je umalo koštao života!

Doktor roka Milić Vukašinović, prošle nedelje imao je traumatično iskustvo kada ga je supruga Suzana naterala da poseti lekara zbog bola u levoj nozi. On je pretpostavljao da je u pitanju masno tkivo, ali poseta lekaru otkrila je nešto znatno ozbiljnije!

- Kako je noga počela da me boli, onda sam počeo da razmišljam šta je razlog. Znao sam da su to sigurno krvni sudovi u nogama. Na butini sam imao neku izraslinu za koju sam ja odlučio da je masno tkivo. Suzana, moja supruga je govorila da vidim šta je to, međutim, ja sam joj govorio nemoj da se brukam kada je masno tkivo. E onda kada smo otišli kod lekara i kada sam mu pokazao moje "masno tkivo", on se zaprepastio. Rekao je da je to aneurizma uvećana 5 puta i ako pukne za 2 minuta si mrtav. Poslao me je u Urgentni centar da probaju da reše tu arteriju - rekao je Milić Vukašinović.

Lekari su otkrili da Milić ima i četiri manje aneurizme na drugoj nozi, koje će biti tretirane kada se situacija sa prvom nogom stabilizuje.

- Otišao sam tamo i posle skenera su znali sve gde je i šta je. Mada su otkrili da i na drugoj nozi imam 4 aneurizme koje nisu toliko uvećane. Tu operaciju čekam kada mi se druga noga smiri. Inače ovakve slučajeve kao što je moj bio gde je aneurizma uvećana 5 puta, da bi ti spasili život, odrežu ti nogu - objasnio je Vukašinović.

Kralj roka je otkrio da je pušio čak dve kutije cigareta dnevno i da je to zasiguran razlog zdravstvenog problema!

- Da nisam počeo da pušim, ne bi bilo nikakvih problema. Pušio sam 2 kutije na dan. Prestao sam da pušim, ja to kada kažem tako je. Nisam bio vezan toliko za cigare, nego kada nešto volim ja onda kažem da ću to da radim dok se ne pojavi neki problem zdravstveni. Evo sada se pojavio i istog trenutka sam prestao da pušim. Ja sam 10 cigareta za redom pušio kada sam pio kafu, jer je 5 meni malo - zaključio je je Milić Vukašinović.

Autor: Pink.rs