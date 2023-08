MNOGE DAME JOJ ZAVIDE NA IZGLEDU! Slobina žena posle tri porođaja pokazala SAVRŠENU LINIJU! U bikiniju mami uzdahe jačeg pola!

Žena Slobe Radanovića, Jelena, porodila se pre samo sedam meseci, a liniju je već dovela do savršenstva.

Jelena je iskoristila sunčan, avgustovski dan da sa naslednicima uživa na jednom prestoničkom bazenu, a momenat druženja sa jednim od sinova podelila je na Instagramu.

Jelena i dečak su sedeli na ivici bazena, dok su svi primetili isklesano telo Slobine supruge.

Ona se pohvalila vitkom linijom u kupaćem kostimu sa životinjskim printom, a u prvom planu su bile njene vitke noge, ali i bujne grudi i ravan stomak.

"Ova žena nema manu", "bomba", "prezgodna", samo su neke od poruka koje je dobila.

Podsetimo, Sloba je, pre braka sa Jelenom, bio u braku sa Kijom Kockar, koju je prevario u rijalitiju "Zadruga".

-Tako se uvek dodaknu toga da ja morališem, a prevario sam ženu. Pa dobro, nije to baš tako kako oni predstavljaju. Uvek gledaju da nekako njihov greh izgleda manje u odnosu na to moje, a ja sam se za svoje grehove pokajao. Iz korena sam se promenio i možda je to jedini moj greh koji sam imao u životu - rekao je Radanović nedavno za emisiju "Ekskluzivno", o čemu se naširoko pričalo.

Autor: Pink.rs