MILIĆ VUKAŠINOVIĆ PUŠTEN IZ BOLNICE! Umalo mu AMPUTIRALI nogu, roker doneo odluku da promeni sve iz korena!

Milić Vukašinović (73) je prošle nedelje primljen u Urgentni centar, gde su mu lekari zakazali hitnu operaciju zbog aneurizme na nozi.

Zahvat je uspešno obavljen, roker je pušten iz bolnice, a sad se oglasio i otkrio kako se oseća.

- Vrlo teška operacija, trajalo je dva sata, promenili su mi venu na levoj nozi, bilo je komplikovano. Celu butinu su mi izrezali da bi izvadili aneurizmu koja je bila uvećana pet puta, i ugradili su mi veštačku venu. Aneurizma kada pukne, umirete za dva minuta, a meni je pretila opasnost da će mi amputirati nogu, sreća pa su mi spasili život. Prijatelji su mi obezbedili najbolje doktore – započeo je Milić Vukašinović koji je zatim ispričao kada su počeli bolovi.

- Odjednom je počela da me boli noga od kolena do stopala, to je bilo 15 dana maltene neizdrživih bolova. Nisam znao šta je, ali sam bio siguran da ima veze sa krvnim sudovima. Imao sam oteklinu na butini za koju sam mislio da je masno tkivo, to sam imao više od pola godine. Žena me je molila da idemo na ultrazvuk i otišli smo na kraju jer je bolelo i bilo je tvrdo - rekao je bubnjar, te je dodao:

- Doktor kada je video, zaprepašćen me je pitao kako sam mogao da pomislim da je reč o masnom tkivu i odmah me je poslao u Urgentni centar da zakažem operaciju. Tamo su me stavili na skener, pa su videli da i druga noga ima četiri aneurizme, koje sreća, nisu toliko kritične - poručio je Milić za "Blic".

Milić kaže da su cigarete glavni uzrok njegovog zdravstvenog problema.

- Bolelo me je sve jer su se nervi uklještili, bili su skroz zgnječeni, i sada me boli cela noga. Oporavak će trajati mesec do mesec i po dana, dok se ne sanira ova desna noga, a posle moram da operišem i drugu. Trpim i šta da radim. Ko mi je kriv što sam toliko pušio od 11. godine. To je glavni razlog, nikotin stvara naslage u krvnim sudovima i oštećuje ih - zaključio je Milić.

Milić je nakon odlaska u bolnicu odlučio da je vreme da ostavi cigarete, i ističe da ne krizira za nikotinom.

- Cigare sam ostavio momentalno, pitaju me da li kriziram, kažem im ne jer samo zamislim sebe sa amputiranom nogom i istog trenutka zamrzim cigarete i ne želim da čujem reč o njima. Nismo bacili pepeljare, žena puši. Počela je da se krije od mene, izlazi na terasu da bi meni bilo lakše, ali sam joj rekao da to ne radi - rekao je roker, te je dodao:

- I od alkohola sam se lečio, ne pijem, i evo upravo gledam u bife sa flašama pića, i nemam problem sa tim. Kod mene nema te vezanosti, kada nešto odlučim to je gotovo. To se zove jak karakter. Ako hoćeš da budeš invalid, onda budi budala. Sada ću više vremena imati da sviram, samo da zalečim ovo jer me toliko boli da ne mogu da razmišljam ni o čemu. Pijem dosta lekova i samo dok spavam ne osećam bol.

