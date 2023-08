Bivši zadrugar Adam Đogani sinoć je bio gost u emisiji "Narod pita" sa svojom bivšom devojkom DJ Tamaris, a njih je u studiju ugostila voditeljka Ivana Šopić.

Naime, pre samog početka emisije porazgovarali smo sa Adamom, te nas je na samom početku ovog razgovora zanimalo da li je ovo njemu i Tamari prvi susret posle "Zadruge" ili su se videli i posle ili pak, čuli.

- Nismo se ni videli ni čuli. Što se mene tiče, ja nemam ništa protiv tog pružanja ruke, bilo, pa prošlo - rekao je Adam, a onda je otkrio da kod njega ipak ima nova ljubav:

- Ima (smeh). Ne volim ja to da otkrivam, ajde to što se desilo u "Zadruzi" ta ljubav, mislim da ću plasirati u javnosti kada budem siguran da je to moja žena, da ću da pravim decu i porodicu, do tada ne. Nema poente, mislim da je najbolje da se pokaže ona prava - rekao je on.

Kada je reč o podršci njegove veze sa Tamarom, iako Tamarina porodica nije podržavala, Adam je istakao da ni njegova porodica nije bila za njegov odnos sa njom.

- Takođe, da, nisu podržavali to znam, šta znam. Mene ne zanima šta će moja porodica reći, niti njena, bitno mi je kako ću se osećati u tim trenucima. Ja sam dao sve od sebe u tom trenutku i to je to - rekao je Đogani.

Za sam kraj otkrio nam je da li se čuo sa Majom Marinković ili Bilalom Brajlovićem, s obzirom da ga je Maja ostavila i javno podelila šokantne detalje tog raskola.

- Čuo sam se i sa Majom i Bilalom, ne držim nijednu stranu. Ja sam te noći njima rekao, kada se desio taj haos. Rekao sam da ih volim kao prijatelje, ali su jedno po drugo pogubni, bolesno je, a stvarno nisam za bolesnu ljubav. Čuli smo se, pričali smo o nekim sasvim šestim stvarima - rekao je Adam.

Autor: N.B., N. Ž.