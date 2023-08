'Kupio je moj domaći sok i častio me duplo!' Novak Đoković posetio Jasenovo Polje, meštani oduševljeni! Otkrili kako se ponašao prema njima!

Najbolji teniser svih vremena iskoristio vreme kako bi u ovom mestu posetio Crkvu Svetog arhangela Mihaila, čiji je veliki dobrotvor.

Novak Đoković i njegova supruga Jelena nakratko su napustili obalu, pa su nekoliko dana proveli na severu Crne Gore, na planinama Žabljak i Durmitor.

Najbolji teniser svih vremena iskoristio vreme kako bi u ovom mestu posetio Crkvu Svetog arhangela Mihaila, čiji je veliki dobrotvor. Najpre smo sreli ljubaznu baku koja prodaje sokove pored magistrale i ona nam je ispričala da je upravo Novak bio njena mušterija, kao i da joj je ostavio bakšiš od 10 evra!

- Bio mi je Nole pre nekoliko dana. Mnogo sam se obradovala kad sam ga videla. Došao je sam, bez Jelene, svojim automobilom. Bio je tu oko 20 minuta. Rekao mi je da je krenuo na Durmitor iz Jasenovog Polja. Kupio je dve flaše mog prirodnog soka od jabuke i limuna. Čuš, ne samo da je platio sokove deset evra već me je i častio sa još deset. Imam neku staru "nokiju", taj telefon ne slikava, pa nemam slike s njim. Bitno je da sam mu pružila ruku. Isti je kao na televiziji - uz osmeh je rekla šarmantna starica.

Nakon razgovora sa njom uputili smo se i na Durmitor kako bismo od ovih gorštaka čuli utiske o Đokovićima i saznali kako su tamo provodili vreme. Novak i Jelena sa decom i kućnim ljubimcem najpre su posetili jedan etno-katun na Durmitoru, gde su slobodno vreme iskoristili da kroz neverovatne predele netaknute prirode uče da jašu konje, ali i da šetaju po ovoj planinskoj lepotici, što im je veoma prijalo. Pored toga, Jelena je i planinarila po netaknutim predelima Durmitora.

- Divni su ljudi oboje. Bili su svi tu porodično u jednom domaćinstvu. I konji ih vole, super su se snašli u jahanju. Vidi se da Nole vodi poreklo iz naših krajeva. Uživali su u vazduhu i netaknutoj prirodi. Jelena je i sama šetala sa psom, evo baš ovde. Oduševljeni su. Noletu je ovo način da se odmori i napuni baterije. Sa svima su se ljubazno pozdravili, slikali. Skroz normalni ljudi, bez kompleksa - reklo je uglas nekoliko Durmitoraca koje smo sreli u centru, a potom dodali:

- Išao je i do Crkve Svetog arhanđela Mihaila. On je mnogo vezan za tu svetinju. Najviše ljudi iz Jasenova Polja slavi ovu slavu, zato je njemu i posvećena. I Đokovićima je to krsna slava. Svake godine daje prilog za svoje zdravlje i zdravlje svoje porodice. Obavezno dođe makar jednom godišnje. Sad je dao 10.000 evra, a jednom čak i 35.000 evra. Najviše zahvaljujući njemu, crkva je i podignuta. On je najveći priložnik. Ovde ga svi obožavaju - otkrili su oni.

Đokovići su nakon posete Durmitoru opet otišli na primorje, gde nastavljaju porodični odmor.

Autor: Pink.rs