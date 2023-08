BILA JE MIS JUGOSLAVIJE, MILJENICA FUDBALERA I PEVAČICA! Posle STRAVIČNE TRAGEDIJE prvi put progovorila o sinu, a evo gde je danas! (FOTO)

Jedna od najpopularnijih pevačica devedesetih godina je Andrijana Dabetić, poznatija kao Anči, koja je prvi put zapevala kada je imala tek 15 godina, a 1994. godine snimila je i prvi album kada je i krenuo uspon u njenoj karijeri.

Zatim su počeli da je povezuju i sa raznim muškarcima od kojih sa nekima nije imala kako je sama izjavila ni "platonsku ljubav".Andrijana je bila i Mis Jugoslavije 1994. godine a zbog tadašnje političke situacije nije mogla dalje da se takmiči. Već 1992. godine mnogi su je primetili kada se pojavila sa jednom numerom na festivalu.U jednom trenutku Andrijana se povukla sa scene i posvetila odgajanju sina, a identitet njegovog oca nije želela da otkriva u medijima. Prvi put je o tome pričala tek kada se desila tragedija.

Markov tata je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Bio je to užasan period, koji nisam mogla da koristim za pojavljivanje u novinama i do sada nisam nikome pričala o tome. Sigurna sam da bi mnogi takva dešavanja u životu iskoristili da se piše o tome i da ih drugi sažaljevaju, ali meni nije bilo do takve vrste eksponiranja. Bilo mi je mnogo teško, mesec dana praktično nisam izlazila iz kuće, ali onda sam se trgla i potpuno se posvetila sinu, jer nisam mogla ništa da promenim. Mnogo mi je bilo teško zbog Marka koji je ostao bez oca, jer biće perioda u životu kada će mu on sigurno trebati. Ali život ide dalje… - rekla je Anči svojevremeno za "Svet".

Andrijana je do tada mnogo puta u medijima povezivana sa poznatim mušakrcima, spekulisalo se da je bila u vezi sa jednim fudbalerom, a zatim i sa Sinišom Mihajlovićem, a onda se za nju vezivalo i ime Jezdimira Vasiljevića o čemu je kasnije i sama govorila.

- Tvrdim da bi svi voleli da su bili na mom mestu. Znam mnoge koji su lupali i nogama i rukama. Pevala sam u Budvi svake večeri, dok su drugi pevači nastupali samo vikendom. Priče su krenule od toga - kako ona, zašto ona, zašto se u nju ulažu pare, pa da sam njegova ljubavnica, a onda i vanbračna ćerka - rekla je Anči o Jezdimiru, a onda otkrila kako je on odabrao baš nju.

- Pričao mi je da sam mu bila zanimljiva jer sam ga kulirala. Svi su skakali da se upoznaju s njim, ali ne i ja. U meni je prepoznao sebe. Rekao mi je da sam i ja trčala i tražila saradnju, sigurno nikada do toga ne bi došlo. Odbila sam i nekim njegovim prijateljima da pevam za stolom za bakšiš, i to mu se svidelo. Rekao je: "Ova mala ima stav!" Imala sam samo 19 godina. Ljubavna veza s njim nije postojala, čak ni platonska - rekla je jednom prilikom Andrijana.

O vezi sa Sinišom Mihajlovićem je takođe javno govorila.

- Sa Sinišom Mihajlovićem je bilo zanimljivo i slatko, bio je na mom rođendanu, otvarao je šampanjac. To je kratko trajalo. Nismo imali mnogo vremena za nas. Te godine sam osvojila titulu mis i pevala sam. Od sedam dana šest sam radila. On je živeo u Đenovi. Imao je pauzu u prvenstvu, planirao je more, ali sam ja imala ugovorene nastupe tokom čitave sezone. Takođe, nisam htela da budem samo devojka nekog fudbalera. Videli smo se posle toga možda jednom, dva puta na nekim dešavanjima - ispričala je Anči.

I danas njena prva i najveća ljubav je pevanje o čemu je takođe govorila.

- Mlađe generacije me znaju kao pevačicu. Kad ljudi traže po internetu podatke o tebi naravno da im izađe i to da sam izabrana za najlepšu, pa mi kažu ''Jao vi ste bili mis'', ja kažem to je bilo odavno 1994.godine. A starije generacije koje su rasle sa mnom pamte taj period da sam bila misica. Međutim, pevanje je moja prva i najveća ljubav - rekla je jednom prilikom za "Grand news".

Autor: M.K.