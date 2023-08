Toni Cetinski pre nastupa u Knjaževcu otvorio dušu: Političari hoće da nas zavade!

Toni Cetinski je sinoć napravio spektakularan koncert u Knjaževcu u okviru 62. festivala kulture mladih gde je okupio 4.000 ljudi koliko može da primi Gurgusovačka kula.

Knjaževčani su bili oduševljeni, a koliko je i Toniju bilo sjajno govori i činjenica da je hrvatski pevač ostao pola sata duže na bini. Pre nego što je zapevao, Toni je pred sedmom silom bio veoma iskren, pa je otvoreno pričao o situaciji sa kojom su se susreli naši pevač kada su im zabranili da nastupaju u Hrvatskoj.

- Ja čitavog života kroz pesmu širim samo ljubav, zabrane me nikada nisu zanimale! To što pojedini političari i mediji pokušavaju da naprave podele među nama, mene ne dotiče, kaže Toni.

Vest da su Harisu Džinoviću, Ani Bekuti, Miroslavu Iliću i još nekim srpskim izvođačima otkazani koncerti u Hrvatskoj zbog toga što je Domovinski pokret smatrao da su nepodobni, Tonija je razbesnela.

- Ne vidim nikakvu razliku između ljudi u Istri, Rovinju ili u Knjaževcu na primer. Voleo bih da svi ljudi shvate da smo isti, jer kada to shvate biće svima lepše. Ja dolazim iz Istre. Ne zabranjujem nikoga, ne volim zabrane i nisam za njih. Meni je najteže jer ja širim ljubav sve vreme kroz pesmu i inače. Ne želim uopšte učestvovati u tome što mediji ili političari žele nametnuti. Ugasio sam sve profile na društvenim mrežama, jer sam shvatio da uopšte nisu društvene. Nemam dodira sa tim svetom. U to što pojedini političari serviraju, ne želim uopšte ulaziti. Oni zabranjuju nas, mi njih... U mojoj glavi nema to "Oni, mi...", to ne postoji! Možda je moja glava luda, ali ona ne poznaje razliku među nama, rekao je Cetinski.

Autor: Pink.rs