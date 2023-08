LEGENDARNI PEVAČ OTVORENO O ZABRANI NAŠIH PEVAČA U HRVATSKOJ, a tek da čujete šta je rekao o Severininom eksplicitnom filmu!

Atomsko sklonište nastupalo je u druge večeri u Knjaževcu, u sklopu 62.festivala kulture mladih Srbije u Gurgusovačkoj kuli, nakon Najde koji je takodje održao odličan koncert.

Tom prilikom, legendarni pevač Bruno Langer bio je veoma iskren pred sedmom silom, pa je otvoreno pričao o situaciji na muzičkoj sceni, zabrani naših pevača u Hrvatskoj, ali i Severini Vučković čiji eksplicitan film koji je, izmedju ostalog proslavio, nije hteo da gleda.

- Nisam nikad gledao Severinin pornić. Što bih gledao kad mi je draga?! Nisam sklon gledati pornjake. Kad je tako nešto na tv ja preskočim. Ja sam roker, za boga miloga, šta će meni pornjaci, rekao nam je frontmen Atomskog skloništa.

Iako seks i drogu uvek vezuju za rokenrol, Bruno tvrdi da nema nikakve veze sa opijatima.

- Ja ne konzumiram drogu, napunio sam nedavno 74 godine, ušao sam u 75 godinu. Nije me to zanimalo. Zanimalo me je nešto drugo, a to je rokenrol. Droga i rokenrol je isto kad kažu da je čovek slikar. Zašto? Pa ima francusku kapicu na glavi. To je budalaština. Ili ima dugu kosu, pa je roker. Ne pijem, ali volim istarska vina. Imao sam brata mlađeg koji je umro od raka i bio je jako poročan, pa sam se možda i zbog toga sklonio, zaključio je Bruno.

Autor: Pink.rs