Šok!

Nakon što je Filip Car potvrdio da je zvanično raksinuo sa pobednicom "Zadruge 6" Aleksandrom Nikolić, koju je podsetimo verio pred samo finale, kontaktirali smo je kako bi nam otkrila kako je došlo do razilaženja puteva neposredno nakon povratka sa romantičnog putovanja u Parizu.

- Ja reči ne smatram ozbiljno, već dela . Ovaj raskid je rečima prekinut tako da mu to dođe kao neozbiljno, kao i većina reči koje on izgovori. Za raskid je potrebno dvoje, a ja se tu nisam složila tako da se ne važi - rekla je Aleksandra.

Malo nas je iznenadila svojim stavom, pa smo je pitali da li su onda zvanično raskinuli ili ne, a ona je odgovorila:

Zvanično smo raskinuli, ali emotivno nismo. Uveliko razgovaramo, ja njegovu odluku prihvatila nisam - rekla je Nikolićeva.

Kad smo je upitali da li je jedan od razloga raskida to što je želela da iznajmi stan sa Anom Spasojević čemu se on protivio kao i to što je ljubomoriosao na instruktora vožnje u auto školi, Aleksandra je samo ponovila da njegovu odluku ne prihvata i da je za raskid potrebno dvoje, dok je pitanje o Milici Veselinović totalno izignorisala uz reči:

- Ma kažem ti ja nisam prihvatila tu njegovu odluku, ništa od toga nema - rekla je Aleks.

Autor: M. M.