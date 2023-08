SLOBA I JELENA RADE NA PROŠIRENJU PORODICE?! Poznati par ima velike planove, stiže pojačanje u njihov dom, a evo šta stvara probleme!

Sloba se sprema i da pokori estradu!

Oduvek su veliko interesovanje javnosti privlačili poznati estradni parovi, a mi smo se u našem letnjem specijalu pozabavili njihovom bliskom budućnošću uz pomoć numerologa Ivke, koja nam je na osnovu slaganja numeroloških aspekata analizirala potencijalna dešavanja u njihovim odnosima.

U prethodnim tekstovima bavili smo se popularnim rijaliti parovima, a sada je vreme da čujemo kakve su Ivikine prognoze za estradne. Ovog puta, Ivka je za Pink.rs analizirala odnos bračnog para, pevača Slobe Radanovića i njegove izabranice Jelene.

- Sloba i Jelena su najskladniji par od svih na estradi. Sloba ima te dve osmice, dvoje dece. Mislim da će Jeleni sledeća trudnoća doći jako brzo, to će biti malo teža trudnoća. Vrlo lako može sledećeg proleća da ostane u drugom stanju. Slobi predstoji jako uspešna godina, sve što dotakne rukom ima da se pozlati. To bi bilo od ovog do septembra sledeće godine. Predstoji mu mnogo hitova i još jača i uspešnija karijera, samim tim i mnogo novca - otkriva Ivka.

