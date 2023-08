ERA OJDANIĆ SPASIO LEPU LUKIĆ! ''Krenuli smo da špijuniramo kolege, a onda se Lepa OBESILA O GELENDER''! Otkrivamo njihove AVANTURE iz mladosti!

Tokom turneja u 80-tim godinama, kako Era tvrdi, mnogo toga zanimljivog se dešavalo po hotelima, a on i Lepa su voleli da sve to proprate, te je jednom prilikom dok su špijunirali Lepa Lukić doživela nezgodu

Era Ojdanić priznao je da voli voajerizam i da ga to bukvalno pali. On je otkrio da je Lepoj Lukić spasao život i to kada u zajedno bili voajeri ne jednom estradnom putovanju.

Naime, tokom turneja u 80-tim godinama, kako Era tvrdi, mnogo toga zanimljivog se dešavalo po hotelima, a on i Lepa su voleli da sve to proprate. On je ujedno i demantovao da je baš on misteriozni pevač iz knjige koji je od Suzane Mančić tražio se*s, viseći na njenoj terasi u gaćama.

Kaže da je bio u gaćama, ali da nije bio na četvrtom spratu već na drugom i da nije jurio loto devojku, već da je tražio neku drugu švaleraciju, ali i da je Lepoj spasio život:

Suzana Mančić je ekstra, moja velika drugarica. Jedna divna žena, prelepa... Mi kad krenemo, ajde da uzmemo 84. i 85. godinu, Beogradska estrada, turneja i tako dalje, znaš ko je visio na terasi, Lepa Lukić i ja zajedno. Ne, Suzanu nisam muvao. Nego, mi krećemo ispred Šumatovca autobus i kreće se na turneju i svi krećemo. Pevačice poštene, pevači pošteni i tako dalje. Čim uđemo dan, dva u hotele, kreće haos ludilo, ko koga zakači. Svi krenemo pošteni, a kad se vratimo ne zna se, započeo je Era, pa nastavio:

Krenuli smo Lepa i ja sa terase na terasu da preskačemo, da vidimo ko je sa kim te noći. Spavali smo u jednom predivnom hotelu, a mi smo hteli da vidimo ko je to toliko pošten, a hotel se drma od ljubavi.

Lepa je imala dugu spavaćicu i sa onim njenim pikljama, onim dugim nogama krenula da puzi zamnom i da preskače i omakne se sa terase, i obesi se! Zakači se na terasu spavaćica i ona visi i viče: Jao, Ero molim te!

I šta ću, sad zabatalim sve to, da spasem koleginicu da ne padne dole da se polomi. Drugi sprat, polako. Sećam se da je to bio drugi sprat, gde smo krenuli u izvidnicu Lepa i ja, i kada se ona obesila na onaj balkon, gelender, polako sam vukao, vukao i sapasao joj život. Spasao sam njen život, otkrio je Era doživljaj sa Lepom Lukić.

Autor: Pink.rs