KULIĆI UZVRAĆAJU UDARAC! Miljana otkrila da ih je Bebica OJADIO za 60 HILJADA EVRA, a ovo je PODMETNUO dečku njene mlađe sestre!

Miljana Kulić raskrinkala Nenada Macanovića Bebicu.

Raskid Miljane Kulić i Nenada Macanovića Bebice je pod budnim okom javnosti, koja prati svaki njihov korak i objavu na društvenim mrežama. Nakon što je Bebica podelio prepisku sa Marijom Kulić i raskrinkao Kuliće i njihove planove, Miljana je odlučila da uzvrati udarac, pa je žestoko oplela po Bebici.

- Sve je bilo kao što je i bilo nisu hteli da dolaze kod njega, rođendan mi nisu čestitali, sestra otac i zetovi ne, imala sam češće svađe s njim zbog njegove majke koja je moju mamu zvala i plakala što ne viđa decu, i kako bi mojoj mami bilo da Ivan ne viđa Željka, a da šeta Jelenino dete. Moja mama je pričala i prekinula vezu to se desilo 12. jula baš na rođendan mog oca, ja sam se posvađala s njim. Moja mama je onda napala Bebicu u smislu kako ga nije sramota, koliko puta smo kupovali poklone za njegovu decu on ih nije odneo, sede ovde kod nas u šupi, bacio je poklone što smo pre godinu dana kupili toj deci - počela je Miljana pa nastavila:

- Non stop sam imala rasprave s njim, i moja majka zato što neće decu da vidi, govorio je kako će se pomiriti sa svojima kad mene prihvate, da ih zna kako dišu i da će sve jednog dana na svoje da dođu. Međutim, Marija mu je rekla da neće nikakva prokletstva da navlači da neko kune moje dete, i da dečije suze bole i da se spremi i da ide odmah na 3 dana da vidi decu. Da zove ženu i da se dogovore. On je izašao nešto da kupi do grada i vratio se i rekao mojoj mami da je zvao, ali da su deca u Hrvatskoj. Uvek je nalazio izgovore, ali on je zapravo sve lagao i nije ni zvao. Čak šta više ja sa njegovog vibera kada je bilo nevreme u uzmem njegov telefon i napišem njegovoj majci poruku kako je i šta radi u njegovo ime.

Miljana o telefonskim pozivima sa Zolom koje je uredno obavljala na Bebicine oči.

- Što se tiče, Zole njega sam zvala pred njim i drugaricom sve to da Nenad čuje, jer smo se bili posvađali i ja sam mu rekla da sam htela da budem sa Zolom mogla sam, njega mogu da vratim kad hoću moja upornost se isplati, on mi se smejao u facu u smislu da da možes kako da ne i ja u inat njemu da proverim da li me voli, jer mi je nejasno da čovek koji ne voli decu i svoju porodicu voli mene. Tada sam uputila poziv Zoli on mi se odmah javio i pričao sa mnom kao da nismo ni prekinuli. Žalio mi se na neke stvari, one njegove fore ti i ja kad bi se spojili, znaš one njegove seljačke fore - priča ona i dodaje:

- Dok sam ja razgovarala sa Zolom on je jeo čorbicu, pa posle toga sam ga ja pitala zar me toliko voliš kad smireno jedeš čorbicu i teletinu ispod sača, a u Zadruzi si se folirao nisi jeo povraćao si, kako možeš da jedeš kad kažeš da ti je muka da jedeš kad si nervozan. Šta god da sam ga pitala nisam dobila nikakav odgovor, lagao je u rijalitiju dok se kleo u decu, a on kaže u rijalitu sam se za gluposti kleo, ja ga pitam dobro kad da ti verujem?

Krišom se čula sa Bebicinom majkom i provalila da je laže da se ne viđaju.

- Pozove njegovu majku pa izbriše poziv, ali on jednom otišao kod nje provalila sam ga. Uvek me tera da idem s njim a tog jutra je insistirao da ide sam kod autmehaničara i meni je intuicija sve rekla, da sam mogla da provalim da ne ide tamo gde je rekao da ide. Kad je došao ja sam kupila karticu na trafici pošto sa njegovom majkom ne razgovaram napisala sam joj poruku u Nenadovo ime:

- Mama, je l' sam zaboravio možda punjač kad sam bio kući malopre, pišem ti sa ovog broja jer mi se ispraznila baterija?

Stiže odgovor:

- Evo, sve sam pretražila nema ga, poneo si ga.

- Izbrisao je poziv, ja sam kulturno i civilizovano sela da razgovam s njim jer on neće da se čuje s majkom a ja želim i počeo je da manipuliše sa mnom da me ubeđuje da sam ja ta koja je izbrisala poziv i da nije išao kući, na šta ja nisam mogla da dozvolim da mi vređa inteligenciju.

Bebica je zakinuo Kuliće za 60.000 evra.

- Što se tiče novca ja sam imala intuiciju, da će da me prevari bez obzia što mu je moja majka dala novac iz sažaljenja, jer je svakodnevno dobijao tužbe, majka ga je odjavila sa adrese da izvršitelji ne bi popisivali stvari, nije imao ni pasoš jer nije imao mesto prebivališta, a ja sam htela da putujem imala sam i nastupe, i prijavili smo ga na našu adresu sa koje smo ga danas i odjavili.

- Otišli smo kod advokata, jer sam ja to želela, a majka mi je rekla da nema potrebe, ali uvek mi je u glavi bilo što su Zadrugari pričali da on ima viši cilj, on se nije bunio, potpisao je zajam, znajući da se ništa ne vodi na njega, i advokat je odmah rekao pred njim i nama da bez obzira ako ne vrati pozajmicu sud mu ne može ništa jer nije u radnom odnosu, a za pozajmice se ne idi u zatvor. Mi smo mu ipak dali da bi kupio autobus, i ostalo je da se otplati još 30.000 evra za autobus, a onda je on odustao i moja majka je u obavezi da tom čoveku isplati još 38.000 evra. On nas je ojadio za 20.000 evra, 10.000 evra što smo mu dali za alimentaciju, a 10.000 evra zbog autobusa. Čovek koji nam je prodao autobus, neće da čuje da vrati tih 10.000 evra jer kaže da je to prodao što i piše u ugovoru i da smo mi dužni da mu do kraja godine tačnije do 12.11. 2023. isplatimo još 38.000 evra.

Napravio je novčanu štetu i dečku Miljanine sestre.

- Napravio je dečku moje najmlađe sestre, 260.000 dinara kaznu to se spominje u prepiskama jer je dao momku da vozi neregistrovan auto dok mi nismo bili tu ne rekavši da je neregistrovan, njega je zaustavila policija i platio je 260.000 kaznu što mogu i dokazati.

- Što se tiče Nenada očigledo je ispratio svaku sezonu rijalitija, iako je govorio da ne zna ko sam ja, sada pokušava da imitira Dejana Dragojevića, setite se samo na početku kako je Dejan, Caru bio zet i kako su se lepo slagali. On je Nikogović mutav mutan nema nikakav vokabular reči sve što ga pitaju odgovor i sve ostalo mu je "I tako to", i uzalud mu beše iskomplesiranom malenom kome je cilj da uđe u rijaliti i sve radi zbog istog i odlično je pratio Zolu i mene, a ovo je klasično imitiranje Dejana. Ovo je poslednja izjava za Nikogović Nenada Bebicu jer više utehama u prolazu ne dajem na značaju. Psi laju karavani prolaze, pravda je spora ali dostižna, istina uvek izađe na videli - rekla je Kulićeva za Kurir.

Autor: M. M.