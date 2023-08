Željko Mitrović otkrio gde crpi inspiraciju za novi TV projekat 'Elita'! (VIDEO)

Vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović, nedavno je na svom instagram profilu otkrio da je doživeo veliku neprijatnost prilikom boravka u Monte Karlu, te je istakao da će zbog toga nastaviti svoj odmor u Kanu.

Naime, Željko Mitrović se sada oglasio iz Kana, objavivši video snimak na kom vozi skejt, ističući da je u Kanu to dozvoljeno, te i da sada može na miru i lepo da još jednom pročita knjigu Džordža Orvela koja nosi naziv "1984", jer kako je napomenuo, ta beskonačna višeslojnost mu je velika inspiracija za novi format "Elitu".

- Konačno malo mira i slobode u Kanu! Istina je da sam morao malo da poranim, da dohakam Dj-ejevima i partijanerima, jer za razliku od mene, oni sad sovaju sve u šesnaest, pa rekoh da iskoristim tu njihovu “malu nepažnju”! Skejt je dozvoljen u Kanu i sad mogu lepo i na miru da još jednom pročitam Orvelovu 1984tu, jer mi je ta beskonačna višeslojnost i velika inspiracija za moj novi format “Elita” - napisao je vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović.

"Elita" je do sada najskuplji i produkcijski najzahtevniji TV projekat. On uskoro kreće s emitovanjem, a nema sumnje da će oduševiti vernu, milionsku publiku najgledanije televizije u Srbiji! Pink, koji je višestruko nagrađivana medijska kuća na svetskom nivou, ovaj put rešio je da prevaziđe sve do sada postignuto, te za novu TV sezonu priprema "Elitu" koja će, produkcijski i vizuelno, u senku baciti slične TV formate svetskih TV stanica, što se može naslutiti već po prvim, najavnim kadrovima.

Milioni gledalaca Pinka biće oduševljeni, ali i šokirani kada bude bio obelodanjen zvanični spisak učesnika, na kom su velika imena s domaće scene, kontroverzne javne ličnosti, ali i potpuno nova lica koja će privući pažnju širokog auditorijuma. Prva, glavna nagrada u ovoj sezoni "Elite" iznosiće neverovatnih 100.000 evra, nagradni fond je nikad bogatiji, te nema sumnje da će borba za prvo mesto biti neizvesnija i uzbudljivija nego ikada!

Autor: N. Ž.