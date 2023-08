Isplivala slika sa svadbe!

Pevačica Dragana Mirković se za svog supruga Tonija Bijelića udala pre tačno dvadeset godina, a presrećni mladenci tokom svog najradosnijeg dana nisu skidali osmehe sa lica. Ipak, kad se seti tog dana, Dragana ističe da joj je nedostajala porodica.

- Kada se saznalo, rekla sam: "Da, tako je" i poslala samo jednu fotografiju na kojoj smo Toni i ja. Venčali smo se u opštini, bilo je to skromno slavlje. Bilo je vreme sankcija, niko od moje familije nije mogao da dođe, jer nisu mogli da dobiju vizu. Pošto je Toni austrijski državljanin od rođenja, prosto nisam mogla to dok se ne udam i dok se naša zajednica papirološki ne sprovede do kraja. Prosto nisam imala mogućnosti da svojoj porodici, tati, mami, sestri, napravim vizu... I zbog toga smo imali malo gostiju - objasnila je Dragana.

- Čak ni Tonijeva familija nije sva mogla da dođe, jer i on ih ima mnogo. Tako da je nas dvadesetak bilo, ali bez obzira na to što su mi nedostajali, ipak je to bilo za mene najlepše i najromantičnije venčanje, jer ja sam jednostavno toliko iskreno volela i jednostavno bila srećna i to mi je u tom momenatu bilo dovoljno - otkrila je ona nedavno.

Njihova ljubav traje godina, a Dragana uvek ističe kako joj je Toni najveća podrška u životu i kako je baš on zaslužan što nikada nije prestala da peva.

Sada je isplivala fotografija sa njihovog venčanja, a ono što je svima zapalo za oko je Draganina kosa koja je u tom periodu života bila crvena.

Fotografija sa venčanja Dragane Mirković pic.twitter.com/KqrfzfHcP0 — Silvana (@Silvana71376830) 08. август 2023.

