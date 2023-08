RAZVODI SE ELA DVORNIK! Ćerka pokojnog pevača potvrdila navode o krahu braka, a evo kako je njihova ljubav počela!

Definitvino kraj!

Nakon mnogih šuškanja i nagađanja ćerka pokojnog pevača Dina Dvornika, pevačica i influenserka Ela Dvornik (32) potvrdila je da se razvodi od supruga Čarlsa Pirsa (45) nakon četiri godine braka.

- Da, istina je, u procesu smo razvoda - potvrdila je Ela za Story.

Podsetimo, nedavno se par otpratio na društvenim mrežama, a britanski je preduzetnik otišao je u Veliku Britaniju da poseti majku. S njim su otišle njihove dve ćerkice Balie Dee (5) i Lumi Wren (3), a Ela je ostala u njihovom domu u Balama.

Ela i 13-godina stariji Čarls upoznali su se 2014. u Londonu, verili su se dve godine kasnije u Japanu, a za venčanje iz snova su 2019. otišli skroz do Las Vegasa.

- Sve je počelo uz pivo. Sedeli smo u baru, jedinom u kojem je bilo dozvoljeno pušenje i slušali smo neku ženu koja je pokušavala da peva. Do trenutka kada smo naručili i treće pivo, već smo počeli da se ispovedamo jedno drugome. Pričali smo o prošlosti i o onome što želimo od budućnosti. Svideo mi se njegov britanski naglasak, dok je on smatrao da je moj izgovor engleskog jako zabavan. Ponašao se prema meni kao prema dami, iako se nikada u životu nisam tako osećala. Bilo je nešto u vazduhu i oboje smo osetili da to neće biti samo jedna od onih noći - napisala je jednom prilikom Ela na svom Instagramu.

Čarls je pevačicu često nazivao 'ljubavlju svog života', a kada su se upoznali ona je imala 22 godine.

- Pre 5 godina kad smo se upoznali, Čarls je htro da ne odvede u Las Vegas da se venčamo, ali ja nisam imala vizu. Ali sada imam! Ima li boljeg načina da napravimo epski sretan kraj nego da ga ispoštujemo drugim epskim i sretnim početkom! Posljednje tri godine, otkad smo zaručeni, pokušavamo isplanirati vjenčanje, ali kako su nam obitelji na drugim krajevima Europe, to je bilo jako teško! Tako smo napravili ono što nabolje radimo, kako bi Frank rekao 'na naš način' - napisala je tada pjevačica na Instagramu.

