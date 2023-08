Ovaj prizor će mnoge rastužiti!

Pevači Dejan i Saša Matić svojim vokalnim sposobnostima uveseljavaju publiku godinama u nazad. Iako je njihova životna priča jako teška, svojim glasom uvek podele emociju sa publikom koja i verno prati na svim nastupima.

Mnogi ne znaju da su oni rođeni u 6. mesecu, međutim, iako je blizanačka trudnoća jako riznična, njih dvojica su rođeni zdravi, ali su zbog prevremenog rođenja morali da budu u inkobatoru, što je dovelo do gubljenja vida kod obojice, a da li je to bila greška lekara ili medicinske sestre, to se ni dan danas ne zna.

Pevače smo s godinama naučili da razlikujemo, a sada je isplivala fotografija kako su oni izgledali kao deca. NA slici su Saša i Dejan sa roditeljima kako im sede u krilu, a ono što je svima zapalo za oko je štap koji jedan od njih dvojice drži u ruci a taj štap koriste ljudi koji su slabovidi ili slepi.

Da li možete da prepozate ko je Saša a ko Dejan na slici?

Autor: N.B.