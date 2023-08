'MAMA, SESTRA I JA ODLAZIMO U PODSTANARE, TATA OSTAJE U PORODIČNOJ KUĆI' Velika ispovest Silvije Đogani o razvodu roditelja i LJUBOMORI na sestru!

Velika ispovest!

Silvija Đogani široj publici je poznata kao ćerka slavnih densera devedesetih Slađe Delibašić i Đoleta Đoganija.

Ona se godinama unazada bavi pevanjem, a takođe se oprobala i u glumačkim vodama. Prvu pesmu snimila je sa svojom majkom, deut pod nazivom „Unikat“ bio je hit po klubovima, a Silviji je doneo veliku popularnost, nakon toga snimila je još jednu pesmu „Što da ne“ u duetu sa bivšom „Zvezdom Granda“ Savom Perovićem.

Silvia je u jednoj emisiji prvi put u javnosti otvorila svoju dušu i ispričala detalje odrastanja pored slavnih roditelja, početka svoje pevačke karijere, zaradi i privatnom biznisu, a onda je progovorila i o bivšem mužu sa kojim ima ćerku Tiju.

Ti si rođena u Italiji, do kada si živela tamo?

- Tamo sam rođena i živela sam do svoje prve godine, iz priče od mame i tate znam da je baš bilo uzbudljivo, oni su mnogo radili, pa su me čuvali na smenu. Nekada sam bila u kolima, nekada u hotelu, pa jedan igra na sceni dok je drugi sa mnom, ili su me nekada ostavili samu, znam i za tu priču. Bilo im je teško jer su bili na početku karijere, borili su se i izgradili su sve ovo što su danas.

Da li si bila ljubomorna na sestru kada se rodila?

- Bila sam jako ljubomorna i tada sam se povukla u sebe i smirila se, bio je to malo teži period za mene, ali sada sam prezahvalna što je imam. Ona mi je sada najbolji drug, prijatelj i sve. Ona se ne bavi javnim poslom, ali je jako talentovala za pevanje. Bila je u „X Faktoru“ pre par godina, ušla je i u finale, predobro peva ali ne voli estradu ni scenu, ne vidi sebe tu što je potpuno u redu. Radi za američku firmu posao koji joj odgovara i svi je podržavamo u tome.

Kako je odrastati pored poznatih roditelja?

- Imala sam pritisak nekada, pogotovo u osnovnoj školi, oni su tada bili jako popularni, kada se mama ili tata pojavi u školi to bude opšte ludilo. Bilo je ljubomorne dece koji nisu imali prikladne komentare, bilo mi je teško u tom periodu, ali sam prihvatila da su mi roditelji poznati i da moram da živim sa tim.

Da li si volela da ideš sa njima na koncerte?

- Kao mala nisam išla, a kada je tata krenuo sa radi sa Vesnom, tada sam imala 16 godina i volela sam da putujem. Proputovala sam svet sa njima, a pre toga me to nije privlačilo. Baš sam bila fokusirana na školu i prijatelje, a tek od 16 godine sam želela da vidim kako to sve izgleda. Onda sam počela da radim sa mamom, imale smo zajedničke nastupate.

Autor: M. M.