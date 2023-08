OD VRELIH KADROVA ŽANE OMNIE ZASTAJE DAH! Đorđevićka otkrila kako funkcioniše njena 'veza bez veze' s Markovićem, evo šta su zajedno radili! (FOTO)

Bujno poprsje u prvom planu!

Bivši zadrugari, Žana Omnia Đorđević i Marko Marković prilikom gostovanja u emisiji "Narod pita" otkrili su gledaocima da oni nisu zvanično u vezi, niti u kombinaciji, već kako bi oni to nazvali, "vezi bez veze", a značenje ovoga su i objasnili.

- Svakome može da zvuči kao nešto drugačije, ja sam pokušavala da obrazložim više puta šta znači veza bez veze. Ne priliči mi, imam ćerku koja ima 14, 15 godina, ne zvuči mi to: "U vezi sam, nisam u vezi" primamljivo. Mogu da kažem da sam u vezi bez veze i da je to odnos koji traje. Trajao je tih šest meseci, spolja traje tri meseca, znači devet meseci, to možemo da nazovemo nekom vrstom odnosa. Ne obećavam nikome ništa, smatram da imam dovoljno godina i ko je zreo da razume moju vezu bez veze, može da razume i to...Kada bude želeo da se ostvari kao roditelj, Marko će imati moju podršku kao prijatelja, bivšeg partnera, tako da nema laži, nema prevare. Ne prodajem i ne uvijam u sarme nikoga! - rekla je Žana.

Naime, njih dvoje na društvenim mrežama često objavljuju kako uživaju u ljubavi, te je jasno da ne kriju da su stalno zajedno. Ovoga puta, Omnia je objavila video snimak na kom se vidi da ide sa Markovićem na trening, s obzirom da je poznato da je on trener i bivši maneken.

Nakon toga, ona je objavila video snimak na traci, a u prvi plan je bacila svoje bujno poprsje i vitku liniju, te je svima jasno da će joj Marković pomoći da se dovede do savršenstva.

Autor: N. Ž.