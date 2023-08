'REKLA MI JE DA NEĆE DOĆI NA TARIN ROĐENDAN!' Rasta otvorio dušu i otkrio detalje susreta sa Anom Nikolić, a evo šta joj je rekao kada ga je ZAGRLILA!

Iskren do koske!

Reper Stefan Đurić Rasta trenutno je u Crnoj Gori gde ima niz nastupa, a nedavno je zajedno sa bivšom suprugom Anom Nikolić proslavio 6. rođendan ćerke Tare, koja je izrasla u pravu malu damu.

- Ja nisam želeo da taj rođendan bude medijski propraćen. Želeo sam da to bude privatno, da to bude momenat u kome ću se družiti sa meni bliskim ljudima i zaista je tako i bilo. Bilo je fino, bila je i Ana, bili su svi ljudi i to je bio momenat gde Tara može da bude srećna i da učestvuje u tim nekim momentima koje ona voli i da svi budu tu. To je momenat kada je najbitnija i uživao sam u tom momentu.

Na rođendani su bili i Rastini otac i majka, koji su dugi niz godina u braku, ali se javno ne eksponiraju.

-Oni su toliko dugo zajedno. Ja sam pre ovoga toliko dugo slavio njihove godišnjice, 30, 40 godina braka. Toliko volim da sa njima obeležavam to, jer retko je to danas, retko je da se neki ljudi toliko dugo drže zajedno i da uživaju. Ja negujem te njihove godišnjice i nadam se da će to i meni da se desi.

Susret bivših supružnika Ane i Raste na rođendanu ćerke bio je dirljiv, a reper je otkrio o čemu su razgovarali.

- Kada je došla, iskreno ću ti reći, ja sam joj rekao "Da li je moguće da nisi došla kada su svi ljudi dolazili?". Međutim, ja nju zaista razumem, ona je neko ko iskreno nije želeo da kvari uopšte taj momenat ili bilo šta. Ona se pojavila isključivo zbog Tare i meni je to zaista značilo u tom momentu i bilo mi je bitno kao taj jedan trenutak i to sam cenio. Bio sam sa njom svakog momenta, da ispratim tu celu situaciju. Moram ti priznati, bez obzira koliko nisam očekivao da će biti tu, jer mi je ona sama rekla da neće dolaziti, jer se čujemo svakodnevno. Rekla je da mi međusobno napravimo rđendan, ali se na kraju pojavila i zaista mi je bilo drago jer znam da je to značilo Tari.

Đurić je trenutno u vezi sa devojkom Marijom, a proslavili su i drugu godišnju ljubavi.

- Druga godišnjica. Ja sam neko ko ne voli tu reč "godišnjica", jer mi to zvuči jako obeležavanje nečije smrti. Rekao sam i njoj "molim te nemoj, to godišnjica mi zvuči kao neko crno mesto, da je umro neko, prekrsti se i to". Ja stvarno posle Ane nisam imao baš neke veze. Dosta godina je i prošlo dok nisam našao Mariju i nekog sa kim ću da budem dugo i mislim da sam zaista uradio pravu stvar. Nisam jurio bilo šta da mi se desi, nego sam zaista slušao svoje srce. Nemam taj momenat da generalizujem sve žene, iako sam imao razvod mrzim i da budem u fazonu "to ne valja, to nije u redu". Ja sam ostavljao uvek momenat da postoji neka žena koja je drugačija i to se meni zaista desilo i na tome sam zahvalan.

- Marija je neko ko je iz porodice koja može da ima sve u životu i da ima milione. Ja sam nju zavoleo jer je to jedno skromno dete i neko ko zaista ceni život i svaki dan u životu i nije zavisna od novca, od materijalnog. U mom svetu, u kom sam ja, to se jako retko nalazi. Jako je retko naći bilo koga ko je u tom fazonu i to mi je nešto što je prvenstveno zapalo za oko. U početku, ja sam bio, onako, nedostižan za nju. Ja sam u Krašićima tek posle godinu dana uopšte uspeo da dođem u kontakt sa njom. Bukvalno, godinu dana sam je osvajao. I taj momenat kada je ona shvatila da je to - to, ona je mene zvala na kraju i to je zaista bilo to. Stvarno sam srećan. Ja nisam pre toga imao neke ribe, niti se nešto viđao, niti pravio neke farse. Verovao sam da će doći momenat kada će se pojaviti neko ko je ispravan i to se na kraju i desilo.

Autor: pink.rs