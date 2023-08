NAKON PRIJE I AFRIKA DOŽIVELA NEPRIJATNOST NA NASTUPU: Bila u kratkoj suknjici, a onda se desilo OVO! EVO I KAKO JE PEVAČICA REAGOVALA!

Njena reakcija bila je žestoka.

Nakon pucnjave koja se desila na koncertu Aleksandre Prijović pevačica je na sreću nastavila sa ugovorenim nastupima. Ipak to što je doživela svakako je velika neprijatnost. Ali nije samo Prijovićka pevačica koju su zadeseile neprijatne situacije. Jedna od njih je i Sandra Afrika koja je ispričala šta joj se dogodilo priliom jednog nastupa.

- Dešava se da klinci stoje u prvom redu, a bina bude malo viša. Ja sam bila u suknjici kratkoj i jedan od njih je prvo telefonom snimao mene, a onda poturao telefon da bi me snimio odozdo - rekla je Sandra.

- Ja sam mu u jednom trenutku, kada je on podigao telefon da me snimi samo uzela taj telefon. Bina je bila kao od nekih pločica. Bacila sam ga i on se kada je udario o te pločice raspao u paramparčad.

Autor: M.K.