ANA NIKOLIĆ OTIŠLA PRAVO U MANASTIR, A EVO I SA KIM! Uslikana sa maramom na glavi, upalila sveće, a onda URADILA JEDNU STVAR! (FOTO)

Dugo se molila...

Ana Nikolić posetila je danas sa ćerkom Tarom manastir Rakovicu, gde se kao prava hrišćanka i vernica pomolila Bogu sa maramom na glavi. Ona je upalila sveće za zdravlje i spasenje, a dugo se zadržala i na molitvi kod groba pokojnog patrijarha Pavla koji je sahranjen u manastirskoj porti.

Inače, reper Stefan Đurić Rasta trenutno je u Crnoj Gori gde ima niz nastupa, a nedavno je zajedno sa bivšom suprugom Anom Nikolić proslavio 6. rođendan ćerke Tare, koja je izrasla u pravu malu damu.

- Ja nisam želeo da taj rođendan bude medijski propraćen. Želeo sam da to bude privatno, da to bude momenat u kome ću se družiti sa meni bliskim ljudima i zaista je tako i bilo. Bilo je fino, bila je i Ana, bili su svi ljudi i to je bio momenat gde Tara može da bude srećna i da učestvuje u tim nekim momentima koje ona voli i da svi budu tu. To je momenat kada je najbitnija i uživao sam u tom momentu.

Autor: M.K.