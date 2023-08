EKSKLUZIVNO I ZVANIČNO! ON JE TREĆI UČESNIK ''ELITE'' I SVIMA DOBRO POZNATA RIJALITI ZVEZDA! Ulazi nikad zgodniji i spreman da nađe devojku svog života!

Nakon kraće pauze, odlučio je da postane deo novog, do sada neviđenog projekta televizije Pink, zbog koga ćete od septembra biti prikovani za male ekrane.

Do sada najskuplji i produkcijski najzahtevniji TV projekat ''Elita'' uskoro kreće s emitovanjem, a nema sumnje da će oduševiti vernu, milionsku publiku najgledanije televizije u Srbiji! Pink, koji je višestruko nagrađivana medijska kuća na svetskom nivou, ovaj put rešio je da prevaziđe sve do sada postignuto, te za novu TV sezonu priprema "Elitu" koja će, produkcijski i vizuelno, u senku baciti slične TV formate svetskih TV stanica, što se može naslutiti već po prvim, najavnim kadrovima.

I dok su pripreme za početak novog, do sada neviđenog projekta, u punom jeku, kucnuo je čas da ekskluzivno i zvanično otkrijemo ime još jednog učesnika ''Elite''. Nakon Milene Kačavende i Marka Đedovića, otkrivamo i ime trećeg učesnika. Naime, u pitanju je svima dobro poznata rijaliti zvezda Mensur Ajdarpašić, koji se proslavio učešćem u više sezona ''Zadruge'' i ostao upamćen po brojnim rijaliti vezama i aferama na velelepnom imanju. S obzirom na to da do sada nije bilo uspeha na duže staze kada su u pitanju njegove rijaliti ljubavi, ovog puta spremna je da u ''Eliti'' pronađe devojku svog života.

Milioni gledalaca Pinka biće oduševljeni, ali i šokirani kada bude bio obelodanjen zvanični spisak učesnika, na kom su velika imena s domaće scene, kontroverzne javne ličnosti, ali i potpuno nova lica koja će privući pažnju širokog auditorijuma. Prva, glavna nagrada u ovoj sezoni "Elite" iznosiće neverovatnih 100.000 evra, nagradni fond je nikad bogatiji, te nema sumnje da će borba za prvo mesto biti neizvesnija i uzbudljivija nego ikada!

Ostanite uz najbrži portal u zemlji Pink.rs i saznajte imena novih učesnika ''Elite'', jer spisak je intrigantan, a kucnuo je čas da isti bude i obelodanjen!

Autor: Pink.rs