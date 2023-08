BABA VANGA JE OVOJ POZNATOJ PEVAČICI UPUTILA JEZIVE REČI TRI MESECA PRE SMRTI! Breni sudbinu prorekla u PET REČENICA, a unuku joj svi znamo! ŠOK!

Čuvena bugarska proročica Vangelika Dimitrova, poznatija kao Baba Vanga, preminula je na današnji dan 1996. godine.

Kod ove proročice, koja je izgubila vid sa 12 godina, a predvidala mnoge sudbine, prirodne katastrofe, krizu vode, glad pa čak i pandemiju korona virusa, išla je i srpska estrada.Čuvenu proročicu posetili su bivši vlasnik “Granda” Saša Popović zajedno sa Lepom Brenom. Poseta se dogodila pre više od 30 godina, kada su Lepa Brena i “Slatki greh” izveli spektakularan koncert na stadionu pred 280.000 ljudi.

- Kada smo bili na koncertu u Bugarskoj, rečeno nam je da u 11 sati imamo sastanak kod Baba Vange. Brena i ja smo otišli i dobili po dve kocke šećera. Njih smo zavili u salvetu i stavili ispod jastuka noć pre same posete Vangi. Sutradan smo s tim otišli kod nje. Upozorili su nas da ne smemo da joj dajemo novac ili neke druge materijalne stvari jer je ona to sve dobila od države i kola i kuće i obezbeđenje. Carinik nas je sve pregledao, išli smo kilometar, tu su bili šatori, a u njima ljudi koji su 15 dana do zakazanog termina, to su hiljade ljudi. Tito je bio četiri puta kod Vange, ona mu je govorila šta da radi. Vanga je razumno pričala srpski – rekao je svojevremeno Saša za domaće medije.

- Brena i ja smo došli, ona nas dočekala, ja sam hteo prvi. Kaže ona meni da skinem naočare, ja joj kažem da ne nosim, a ona mi rekla da ne budem bezobrazan i da zapamtim sve što mi kaže. I ona krene brzo da priča: “Imaš 37 godina, otac ti je poginuo u saobraćajnoj nesreći, majka ti je ostala sama, prestala je da pali sveću za slavu, upozori je.” Pa mi je rekla da mi je taj crveni auto sjajan, ja ga kupio u Beču, i kaže mi da čuvam papire koje sam napravio u Vijeni. Ona kaže ta grupa gde ti sada radiš za godinu dana neće postojati, vi ćete se raspasti. A mi smo tada, u avgustu 1991. imali čak 120.000 gledalaca na koncertu. I onda mi kaže da ću ja pevati, i prasnula u smeh. A ja jedini iz grupe nisam pevao. Onda mi je rekla da ću u 48 godini biti vrh srpske estrade, ja i Brena se začuđeno pogledali. A ja je onda pitam: “Kažite vi meni kada ću se ja oženiti?” Ona meni kaže da se narednih 6 godina neću oženiti. A moja devojka je tada bila trudna, u 4 mesecu, na šta mi Vanga kaže da od nje nema ništa, da se dete neće roditi, i da ćemo 5. januara raskinuti. I sve je tako bilo. I na kraju mi kaže da ću umreti u 86. godini prirodnom smrću – otkrio je Saša Popović.

Brena je reči Baba Vange dobro zapamtila.

"Rekli su mi u Bugarskoj da bi bilo dobro da posetim čuvenu proročicu Vangu. Došla sam umorna i malo sa strahom zato što nisam navikla na te stvari. Ona mi je ispričala ceo moj život, u pet rečenica mi je rekla kako će i šta će biti, i rekla mi je da iduće godine kad dođem ponovno u Bugarsku prvo dođem do nje. Ja kažem - znate šta, od iduće godine prestajem da pevam, neću nigde dolaziti. Ona mi je tada rekla - ti si rođena da pevaš, spajaš ljude, širiš pozitivnu energiju, to je tvoje karmičko opredijeljene. Dok si živa bićeš Lepa Brena", izjavila je pevačica, kojoj je tada Vanga prorekla da će se udati za čoveka u belom.

- Udaćeš se za čoveka u belom i bićeš srećna, samo pazi da ne bude stranac. Imaćeš kuću u kojoj će biti mnogo pevača - prorekla joj je vidovnjakinja.

Posle je Brena pričala:

- Prvo što mi je palo na pamet jeste da će to biti neki doktor, jer je moj otac bio medicinski radnik, pa sam to dovela u vezu. Belo odelo, bela uniforma... Nisam bila preterano oduševljena, jer nisam mogla da zamislim da putujem po svetu, a on da radi u nekoj bolnici. Kasnije se ispostavilo da je „belo“ teniski dres.

Brenin muž Boba Živojinović, naime, u mladosti je bio vrlo uspešan teniser.

Baba Vanga je Silvani Armenulić predvidela smrt

Silvana je samo tri meseca pre smrti boravila u Bugarskoj gde je imala zakazan nastup, a gostovanje u ovoj zemlji iskoristila je kako bi posetila čuvenu proročicu Vangu. Susret je, kako se pričalo, bio veoma mučan, a proročica je dugo ćutala pre nego što je Silvani uputila jezive reči:

- Ne želim da govorim s tobom. Ne sada. Idi i dođi kroz tri meseca…

Kad je Silvana već bila na vratima, proročica je dodala:

- Čekaj, u stvari nećeš moći da dođeš… Idi, idi, ako možeš, dođi! – rekla je Vanga naslućujući tragediju koja je usledila samo tri meseca nakon ovog susreta.

Autor: M.K.