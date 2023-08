MINI KOSTIĆ PRIŠAO GOST NA ROMSKOJ SVADBI, A ONA MU ŽESTOKO ODBRUSILA! Ono što je rekla pamtiće zauvek!

Bila je brutalna!

Pevač Acko Nezirović pevao je na jednoj romskoj svadbi sa koleginicom Minom Kostić i otkrio kako je pevačica reagovala na nepristojno ponašanje jednog gosta.

– Pevali smo jednu romsku glamuroznu svadbu i divni momci veseli jedan je krenuo Minu da zagrli, ona kaže: “ Stop, ne može da me grli niko“, mala žena, ali veliki temperament – prisetio se pevač, a ona se nadovezala i Mina koja je istakla da ima jasan stav kada su prilasci u pitanju.

– Od samog početka kada sam pevala niko nije smeo da mi priđe i gurne novac. Ja nisam animir dama, ljudi ja pevam, niko te ne tera da mi daš novac, ali budi pristojan. Svoj posao jako volim i radim pošteno. Pre sam se nervirala, ali dosta sam radila na tome kada sam zavolela sebe i duhovno se obogatila to je osetno. Ne očekujem ništa ni od koga– objasnila je Mina.

- Ja sam digla ruke od ljubavi, bila sam jako razočarana. Svi nešto lažu, svi nešto... I onda se on pojavio sa kucom u šumi, krenuli smo u priču, malo smo prošetali, popričali. On mi je poslao poruku na Instagramu. ja nisam tada bila aktivna i odgovorila sam posle nekog vremena. Rekla sam u koje doba ja izlazim, čuli smo se, dala sam mu broj telefona, počeli da šetamo, bilo je jako prijatno. Imali smo puno zajedničkih tema i dan danas je tako. Nekad se i sporečkamo, to je normalno - kaže Mina.

Autor: Pink.rs