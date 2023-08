MOJA DUŠA PUNA BOLI PIŠE O TEBI: Tina Ivanović skrhana zbog smrti majke! SVOJU TUGU NE MOŽE DA SAKRIJE!

Pevačica Tina Ivanović pre nekoliko dana izgubila je majku koja je preminula u 74. godini života.

Pevačica ne krije koliko je skrhana bolom, a od majke se više puta oprostila preko društvenih mreža, Međutim, ona je sada objavila stori na kojem je istakla da ne može da se pomiri sa njenom odlaskom.

- Ponekad kada padne noć, onako sama u svojoj sobi pod svetlom koje ne dopire do mene, moja duša puna tame, bola i patnje piše o tebi. Često razmišljam tako sama o osobama koje mi fale, a znam da nikad neće doći. Zašto Bog uzima one dobre ljude? Ovo su pitanja koja postavljam sama sebi u glavi, ali ne znam odgovor na njih - počela je Tina i nastavila:

- Volela bih samo da vratim ono vreme kada su te osobe bile neko na ovom svetu. Sada su postali samo pepeo, a njihov život se svakim danom smanjivao i goreo kao cigareta. Kada izgori i onaj poslednji dim, ostaje samo pepeo i filter iza toga. Taj poslednji dim predstavlja izdah duše, a pepeo ono mrtvo telo koje bespomoćno leži i filter ono što je ta osoba bila pre samo jedan minut. I dok ovo sada pišem, teško mi je, svaka pomisao na smrt voljene osobe me boli. Nije to zub, to mnogo jače zaboli i ne prestaje. Drhtavom rukom i sa suzama u očima završavam ovaj tekst. Mama!

Autor: Pink.rs