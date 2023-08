Totalna promena!

Ljubavna priča Zorice Brunclik i Miroljuba Anđelovića Kemiša jedna je od omiljenih sa javne scene. Pevačica i harmonikaš upoznali su se pre više od tri decenije, ali taj trenutak nije bio baš kao iz bajke. Naime, Brunclik je rekla da ju je Kemiš "užasno nervirao".

- Kad sam ga srela nisam znala da je on čovek za mene. Nisam mogla da ga smislim. Mnogo je bio prepotentan, bio je i mršav za moj ukus. O njemu se pričalo u svim krugovima, a na mene nije obraćao pažnju. Ljubio mi ruku kao tetki - prisetila se pevačica u emisiji "Iz profila" svojevremeno, međutim, kako je vreme odmicalo, shvatila je da će da se uda za njega jednog dana.

Ubrzo su uplovili u romansu koja traje preko tri decenije - njihova nasmejana lica krase TV ekrane i društvene mreže, i srećni su kao da su se juče zaljubili.

A kako su izgledali Zorica i Kemiš kad su zapravo odlučili da počnu da se zabavljaju?

Ona je tada imala dva braka iza sebe i troje dece, ali ni muzičar nije posustajao tu - dobio je dve ćerke i jednom se razveo. Poznata pevačica jednom prilikom je otkrila i na kakve prepreke su nailazili kada je trebalo da organizuju prvi ljubavni sastanak.

– Zbog prethodnih pogrešnih izbora, bilo me je sramota da joj kažem da idem na sastanak na kojem sam se ustvari i smuvala sa Kemišem. U hotel nismo mogli, jer smo oboje poznati, jednako kao ni u restoran. Vozili smo se po Beogradu i okolini, kad nas je u Grockoj zaustavio policajac i zamolio da ga povezemo do zubara, jer trpi bolove. Toliko smo se spetljali objašnjavajući da idemo iz nekog studija, a potom, kad smo ga ostavili, Miroljub je predložio da ipak odemo do jednog hotela, gde će naš boravak uz pomoć jednog njegovog prijatelja biti diskretan. Iako je obećao da će se skloniti sa ulaza dok ja ne prođem, virio je iza recepcionarskog stola, ali nikada nije otkrio tajnu. Tako je počela naša ljubav – otkrila je folk zvezda svoju životnu priču svojevremeno, preneli su domaći mediji.



Autor: Pink.rs