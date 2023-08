PROGOVORILA O TEŠKOJ BORBI! Bojana Stamenov je smršala 80 kilograma, a zbog ovoga je PADALA U DEPRESIJU!

Ogolila dušu!

Pevačica Bojana Stamenov borbu sa kilogramima je vodila godinama, a sada je uspela da smrša skoro 80 kilograma, a kako ističe, to nije bilo ni malo lako.

- Kako bi naš narod rekao, shvatila sam da je 'doteralo cara do duvara'. Nisam bila dobro. Sve je 'otišlo u crveno' situacija sa zdravljem dostigla je negativnu kulminaciju. Krenula sam sa endokrinološkim ispitivanjem jer mi je šećer u jednom trenutku bio 27,7. Imala sam probleme sa vidom, promene raspoloženja su bile sve češće... Mučilo me je što sam nasmejana i pozitivna bila samo na sceni i kada se uključe kamere. Kada se svetla ugase, sama sa sobom nisam bila srećna i shvatila sam da nešto mora da se menja. Bila sam tužna, nezadovoljna, nesrećna. U jednom trenutku čak i agresivna u komunikaciji, sa bliskim ljudima pomalo osiona. To je bila neka osoba kakva nisam želela da budem, jednostavno se više nisam prepoznavala - rekla je pevačica.

Ona je u svojoj ispovesti otvoreno govorila o strahovima sa kojima se borila tokom procesa mršavljenja

- Bila sam u strahu da čak i ako krenem sa nekim treninzima u teretani, neće biti dovoljno stručne osobe da sa mnom radi. Plašila sam se da nema dovoljno obučenih i edukovanih da se sa mojom težinom i specifičnom situacijom adekvatno uhvate u koštac i oklevala sam. Imala sam strah i od povreda: šta ako padnem, povredim se, šta onda sa oporavkom, opet ležanje, opet gojenje, pa u krug... Shvatila da je jedan od najvećih strahova žena sa viškom kilograma kako uopšte ući u teretanu kada izgledaš tako kako izgledaš. Sada mogu da kažem da je to čista nebuloza i da onog momenta kada odlučiš i kreneš sa procesom, ne treba da te zanima šta bilo ko drugi misli, osim onih koji te zaista u tome podržavaju - rekla je ona.

- Gotovo da nisam ni osetila kako su ti kilogrami otišli. Bilo je znoja, bilo je naporno, ali sam bila redovna na treninzima tri puta nedeljno. U jednom trenutku me uhvatila panika: šta ako se sada jave za operaciju jer tada zapravo nisam ni želela da se operišem, videla sam da mogu mnogo i ovako. Počela sam da sumnjam i u svoju bazičnu želju da problem rešim operativnim putem. Mnogo je tu još dilema bilo, kako ću i kada se vratiti pevanju, šta sa novim režimom života ako se ipak operišem… Osetila sam da imam potrebnu psihičku stabilnost da idem ovako dalje, pa dokle stignem - priznala je Bojana.

- Ponekad mi se činilo da lebdim. Hodala sam normalno, šetala. Garderoba mi je postala velika i ponovo sam iz ormana povadila neke stvari koje godinama nisam mogla da nosim. Stanem pred ogledalo i kažem: 'hej, ovo je skroz okej'. Učila sam ponovo da volim svoje telo, da ponovo volim sebe. Podrška prijatelja je bila neverovatno značajna. Na komentare rodbine i još nekih osoba iz bliskog okruženja nisam reagovala, ali nisam dozvoljavala ni mešanje, pitanja i potpitanja. Jednostavno, imala sam svoj kurs i više ništa sa njega nije moglo da me pomeri. Konačno sam se osećala dobro, osećala da to mogu - rekla je pevačica, koja je smršala skoro 80 kilograma.

