NE ZNA SE KOJA JE LEPŠA! Isplivala slika rođene sestre Dragane Mirković! Zajedno poziraju, a sličnost je NEVEROVATNA!

Kao preslikane!

Dragana Mirković zaista je rođena pod srećnom zvezdom. Pored blistave karijere neuprljane skandalima, folk zvezda okružena je ljudima koji joj pružaju bezrezervnu ljubav i podršku.

Pored supruga Tonija Bijelića i njihove dece Marka i Manuele, izuzetno je bliska sa rođenom sestrom Dušicom Krumov.

Dušica ne voli da se eksponira, pa samo u retkim prilikama možemo da je vidimo na društvenim mrežama ili u javnosti sa poznatom sestrom. Dragana je za vikend napravila izuzetak i na Instagramu objavila snimak na kome se vesele na svadbi kod rođaka.

Javnost je odmah primetila da Dragana i Dušica neverovatno liče i da imaju isti osmeh. Bilo je očigledno da uživaju na venčanju, kao i u međusobnom društvu. Iako žive u dve različite države, veoma su bliske, svakodnevno održavaju kontakt i posećuju se kad god im obaveze to dozvole.

Dušica, inače, na televiziji Dragane Mirković i njenog supruga obavlja sve važne poslove i slobodno se može reći da im je desna ruka i osoba od poverenja. U jednoj od retkih izjava za medije ispričala je da je ponosna na sestrin uspeh, kao i da se Dragana u školi isticala marljivim učenjem, talentom i ljubavlju prema folkloru.

Mirkovićka je drugom prilikom izjavila da joj je bilo žao što sestra i porodica za koje je mnogo vezana nisu bili u mogućnosti da prisustvuju njenoj svadbi sa Tonijem, jer je Srbija 1999. godine bila pod sankcijama.

– Venčali smo se u opštini, bilo je to skromno slavlje. Bilo je vreme sankcija, niko od moje familije nije mogao da dođe jer nisu mogli da dobiju vizu. Toni je austrijski državljanin od rođenja, ali nisam imala mogućnosti da mojoj porodici, tati, mami, sestri, obezbedim vizu dok se ne udam i dok se moja zajednica papirološki ne sprovede do kraja. I zbog toga smo imali malo gostiju. Čak ni sva Tonijeva familija nije mogla da dođe jer i on ih ima mnogo. Tako da je bilo nas dvadesetak, ali bez obzira na to što su mi nedostajali, ipak je to za mene bilo najlepše i najromantičnije venčanje jer ja sam toliko iskreno volela i bila srećna, što mi je u tom trenutku bilo dovoljno ‒ otkrila je Dragana Mirković ranije za medije.

