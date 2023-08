DA LI JE PRETERALA?! Tanja Savić NEREALNA u prohtevima! Odbile je tri diskoteke u Crnoj Gori! Evo koliko je para tražila za nastup!

Za razliku od folkerke koja traži basnoslovni honorar, njene kolege više cene jer su uvek spremni da koriguju cene nastupa.

Pevačica Tanja Savić odbile su tri diskoteke u Sutomoru i Petrovcu na Moru jer je tražila previsok honorar, da bi na kraju zakazala novi termin u Budvi, gde su hteli da je plate. Naime, Savićka je, kako smo saznali, tražila 18.000 evra za bend i nju za dva sata pevanja, s čime se menadžeri nisu složili budući da su njene kolege kod njih već pevale za maltene duplo manje pare.

Tanja mesecima najviše radi u Crnoj Gori, ali su je najviše plaćali u Budvi. Tamo je i najveće tržište, to se razume, ali je ona za diskoteke u Petrovcu i Sutomoru tražila isti honorar iako je prostor manji, kao i grad. Menadžeri su bili šokirani kad su iz PR tima rekli da traže 18.000 evra za nepuna dva sata pevanja, pa su rekli da ne žele saradnju ukoliko nisu spremni da se cena malo koriguje - priča nam izvor na početku i dalje otkriva da Tanja na kraju neće ni da peva u pomenutim gradovima:

Savićkin PR tim odmah je rekao da je cena fiksna iako su menadžeri bili kulturni i uljudno su objasnili da je to mnogo para za dva sata jer to nije koncert, već nastup u bašti. Taj menadžer radi nekoliko noćnih kluba, pa su odbili Tanju za tri termina, a posle su to uradili još neki menadžeri koji su planirali da je zovu. Posle se saznalo da je Savićka opet zakazala nastup u Budvi, verovatno po većoj ceni.

U isto vreme, Tanjina koleginica Milica Pavlović uzima i do 15.000 evra za svoj bend i sebe, ali peva nekad i duže od tri sata, uz kompletan spektakl na nastupima u ovim gradovima u Crnoj Gori. Zato uvek ima nastupa i ljudi vole da je ponovo pozovu jer sve ispoštuje. Oko 12.000 evra uzeo je nedavno pevač Darko Lazić, koji nikad ne odbija tezge, a uvek je dosad bio spreman i da koriguje cenu, pa zato odlično radi i po Srbiji i po dijaspori. Jednako je tražena i pevačica Sandra Afrika, koja s cenom ide i do 10.000 evra, a na tezgama ljudi kod nje najviše vole vreli ples i to što je uvek seksi obučena.

Andreana dobila pedalujer je tražila 10.000 evra

Pevačica Andreana Čekić pukla je na nastupima u Beogradu prošle godine jer je držala visoku cenu. Kako je Srpski telegraf tada prvi pisao, ona je najviše pevala po regionu jer u Srbiji nije htela da tezgari za male honorare. Tražila je 10.000 evra za sebe i muzičare, niko na splavovima nije hteo toliko da ih plati, pa je odustala od nastupa. Održala je prošle godine jedan nastup za šest meseci, a najviše je pevala u Austriji. Andreana je shvatila da tako ne može da se funkcioniše, pa je sad korigovala cenu i više peva na domaćem terenu, najviše s kumom Darkom Lazićem.

