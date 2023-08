PRATI GA U STOPU, A SADA POKAZALA LICE BEZ ŠMINKE! Anastasija otputovala za Atinu da podrži Gudelja, a onda sve ŠOKIRALA JEDNOM FOTOGRAFIJOM!

Neočekivano!

Mlada zvezda Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj su nerazvojni, a ona mu je i najveća podrška na utakmicama.

Pevačica se nedavno preselila u Sevilju, a svog verenika prati u stopu, pa je tako sada otputovala u Atinu na kako bi mu pružila podršku na finalu Super Kupa zajedno sa njegovim vozačem Rašidom.

Oni su obavili fotografiju iz privatnog aviona fudbalskog kluba Sevilja u trenutku kada im je stigla hrana, Anastasija nije imala na licu ni trunku šminke i bila je ležerno obučena.

Osim ove fotografije, Anastasija je pokazala kako provodi vreme u Atini, otišla je u šetnju, a nema sumnje da će uživati maksimalno u slobodnom vremenu.

Podsetimo, Anastasija će uskoro promeniti devojačko prezime i uzeće prezime svog izabranika, što je njena majka Ceca Ražnatović naravno prihvatila.

- Po srpskim običajima tako bi i trebalo. I ja sam uzela prezime od mog muža, što ne bi uzela i ona? To je potpuno ok, ja to podržavam - rekla je folk diva.

Autor: Pink.rs