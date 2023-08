SIN BOBANA RAJOVIĆA JE MAMAC ZA ŽENE! Pevač ga se umalo ODREKAO, a on je danas profesionalni sportista!

Pevač Boban Rajović nikada nije krio ponos kada god priča o ćerki i sinu, ali javnost nije imala prilike da ih vidi.

Ipak, Andrija Rajović, naslednik folkera, već neko vreme privlači pažnju korisnika društvene mreže Instagram svojim isklesanim telom.

Po mišljenju mnogih, Andrija je preslikan otac koji je već izrastao u pravog frajera. U prilog tome govore i fotografije na kojima se pevačev mezimac "hvali" svojim izvajanim telom.

Nekadašnji fudbaler mlađih kategorija Crvene zvezde, koji sada gradi karijeru u Danskoj, posvećen je radu na svojim mišićima i veoma je popularan na društvenim mrežama, a fotografije na kojima pokazuje istrenirano telo izazivaju veliku pažnju lepšeg pola.

Takođe, fotke koje su privukle pažnju su one na kojima pozira sa ocem i majkom, ali i starijom sestrom.

Inače, kako je Rajović nedavo otkrio, Andrija je imao velikih poteškoća na početku svoje profesionalne karijere, zbog čega je pevač hteo i javno da ga se odrekne.

- Moj sin Andrija imao je otežavajuću okolnost kada je bavljenje fudbalom u pitanju jer sam mu ja otac. Hteo sam da ga se odreknem medijski zbog toga što su mnogi mislili da karijeru gradi preko mog imena. Nekoliko puta me je molio da ne dolazim na utakmice da ga bodrim da njegovi saigrači ne bi pogrešno protumačili moj dolazak. Odem da kupim kartu da bih došao na utakmicu, a on počne da me moli da se ne pojavljujem. Hteo sam da ispoštujem njegove odluke i svaki put bih ga poslušao - pričao je Boban jednom prilikom za medije.

Autor: M. M.