OTVORILA DUŠU! Ruža Rupić progovorila o TEŠKOM periodu, pa otkrila: Za mesec dana sam se ugojila 10 kilograma!

Pevačica Ruža Rupić otkrila je da je srećna i zadovoljna na emotivnom planu.

Ruža se osvrnula i na skandal koji je nastao kada je otišla da smanji usne

- Nastade od muve magarac... Istopila sam svoje prethodne usne. Ja i doktorka se nismo složile oko vizije kako moje usne treba da izgledaju i zato sam otišla kod druge doktorke. Prva doktorka je promenila način na koji radi, rekla je da ne može da mi uradi kako ja hoću i da je bolje da nađem nekog drugog. Od toga je nastao opšti haos. Tu nije bilo nikakvog skandala, a telefon mi je zvonio ceo dan.

Rupićeva je otkrila koje je estetske zahvate radila i kako održava lep izgled.

- Radila sam malo hijaluron u nosu, to sam ispravljala i to je sve. Ali se negujem, volim da se se mackam kremicama, i volim šminku. Dnevno popijem dve do tri litre vode i smršala sam u poslednjih godinu dana skoro 20 kilograma - rekla je Ruža, pa objasnila kako se ugojila, a zatim i naglo smršala:

- Smršala sam pre svega zbog zdravlja. Imala sam jako stresan period u životu, pa sam dobila insulinsku rezistenciju, zapravo sam se zato i ugojila. Za mesec dana sam se ugojila 10 kilograma. Organizam mi nije dobro podnosio ugljene hidrate i kada sam shvatila da imam problem, sve sam promenila.

Pevačica je priznala da je na polju ljubavi konačno srećna, ali nije otkrila da li ima dečka.

- Samo ću ti reći da sam srećna. Neću da kažem ni da li ga imam ni da li ga nemam, ali sam zadovoljna. Komplikovano je- rekla je ona za Informer.

